Branża maszyn rolniczych - jakie są perspektywy w obliczu pandemii koronawirusa?

Na razie na rynku maszyn i urządzeń rolniczych nie jest źle, ale rosną obawy co do najbliższych tygodni jak i późniejszego okresu po opanowaniu kryzysu pandemii. Jednocześnie rysują się pewne strategie co do zabezpieczenia pracowników i prowadzenia biznesu w nowych warunkach.

Według Michała Spaczyńskiego, wiceprezesa i dyrektora zarządzającego w PIGMiUR, na razie statystyki w sprzedaży maszyn są optymistyczne, ale producenci i dystrybutorzy z niepokojem patrzą w najbliższą i dalszą przyszłość. Jednocześnie rysują się strategie poszczególnych firm na prowadzenie biznesu w nowych warunkach.

Niepokojąca sytuacja jest też na rynku walut, co wpłynęło lub niedługo wpłynie na ceny maszyn. Część fabryk w krajach zachodnich zarządziło przestoje w produkcji. W Polsce na razie sytuacja jest lepsza.

Ponadto PIGMiUR - w ślad za organizacją Climmar której jest członkiem a która złożyła do KE postulat o traktowaniu branży rolnej, w tym producentów maszyn rolniczych, jako strategicznej - złożyła też taki postulat do premiera RP. Rynek maszyn rolniczych powinnien funkcjonować przy wszelakich obostrzeniach wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, jako ważne ogniwo w łańcuchu dostarczania żywności.