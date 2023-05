Solinftec, firma pochodząca z Brazylii, wprowadziła na rynek autonomicznego robota Solix Hunter, który podczas nocy wabi owady i eliminuje je za pomocą elektrowstrząsów, bez użycia pestycydów.

Solinftec powstał w 2007 r. Firma założona przez dwóch kubańskich inżynierów specjalizuje się w tworzeniu robotów i narzędzi cyfrowych dla rolnictwa. Ich rozwiązania stosowane są do zarządzania uprawami łącznie na 12 mln ha m.in. w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i krajach Ameryki Łacińskiej.

Robot do eliminacji szkodników to kolejna maszyna tej firmy, która wcześniej opracowała autonomiczne urządzenie do standardowych oprysków.

Robot rolniczy Solix Hunter

Maszyna używa określonych długości fal światła w celu wabienia owadów, by w czasie nocy eliminować szkodniki, bez zagrożenia dla pożytecznych zapylaczy.

Robot wędrując autonomicznie po polu w czasie nocy zwalcza szkodniki jeszcze przed fazą składania przez nie jaj. Zapylacze przeprowadzają ten proces i są aktywne w ciągu dnia, dlatego praca robota byłaby ryzykowna dla tych pożytecznych owadów.

Firma Solinftec po raz pierwszy zaprezentowała robota Solix Hunter podczas targów Agrishow 2023 w Brazylii. Jest to autonomiczny robot, który eliminuje owady bez użycia chemicznych pestycydów. fot. Solinftec

Robot rolniczy zwalczający owady

Agrobot działa na zasadzie monitoringu. Lustrując uprawę identyfikuje szkodniki (m.in. gąsienice, pluskwy, ryjkowce) i następnie je eliminuje. Maszyna jest zaprojektowana do głównych upraw prowadzonych w Brazylii, takich jak soja, kukurydza, trzcina cukrowa i bawełna.

− Naszym celem w Solinctec jest przewidywanie problemów producentów rolnych. Dlatego opracowaliśmy Huntera, który łączy pokładową platformę zwiadowczą, która monitoruje uprawy i jednocześnie emituje wstrząsy, aby przerwać cykl reprodukcji owadów — powiedział André Garcia z firmy Solinftec.

Robot, jak na maszyny innowacyjnego rolnictwa przystało, ma tę zaletę, że jest neutralny dla środowiska: zanieczyszczenie wód jest wyeliminowane, a owady zapylające są bezpieczne.

Twórcy robota, mówią, że jest to urządzenie dla rolników, którzy preferują ochronę zintegrowaną (IPM), która zakłada m.in. aby używać środków biologicznych, gdy jest to możliwe, a środków chemicznych dopiero wtedy, gdy jest to konieczne.

Hunter zwalcza owady, takie jak gąsienice, pluskwy, ryjkowce i trzciny cukrowe oraz inne za pomocą elektrowstrząsów. fot. Solinftec

Panele fotowoltaiczne w agrobocie

Hunter zasilany jest energią z paneli solarnych. Jest zintegrowany z platformą producenta, na którą urządzenie przesyła informacje z monitoringu upraw, m.in. wskaźników edafoklimatycznych - czyli organizmów żywych, żyjących w przypowierzchniowej części gleby.

Urządzenie kosztuje ok. 50 tys. euro