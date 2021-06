Brona wirnikowa… do mechanicznego zwalczania chwastów

W przypadku upraw ekologicznych nie lada wyzwaniem jest zwalczanie chwastów. Ciekawe rozwiązanie w tym zakresie oferuje austriacka firma Einböck.

Brona wirnikowa Aerostar Rotation to w swojej konstrukcji prosta maszyna, pozwalająca na dokładne mechaniczne zwalczenie chwastów z upraw m.in. kukurydzy, warzyw, soi, czy pozostałych zbóż.

Einböck Aerostar Rotation

Brona wirnikowa, w tym wypadku zwana także chwastownikiem, oferowana jest przez austriacką firmę Einböck. Jeśli przyjrzymy się jej z bliska, może ona na pierwszy rzut oka przypominać nam zgrabiarkę karuzelową.

Za niszczenie chwastów odpowiedzialne są stalowe kołki osadzone w dysku z tworzywa sztucznego, tworzące gwiazdę. Gwiazda ta jest ustawiona skośnie do kierunku jazdy, przez co pracuje w poprzek kierunku jazdy i dokładnie usuwa chwasty z całej linii siewu.

W czasie wykonywania obrotu, maszyna wyrywa chwasty za pomocą gwiazd, po czym opadają one na wierzchu, gdzie następnie wysychają i obumierają.

Producent zapewnia, iż brona wirnikowa Aerostar Rotation dobrze radzi sobie z bronowaniem zarośniętej gleby z obfitą ilością materii organicznej, a więc doskonale sprawdzi się w uprawach sianych w mulcz.

Test u rolnika

Nie tak dawno maszyna odbyła testy u popularnego rolnika ekologicznego, prowadzącego kanał Ksawery z Gospodarstwa na platformie YouTube.

Areną zmagań było w tym wypadku pole kukurydzy, gdzie wcześniej zastosowano zabieg opielania, w wyniku którego skutecznie zniszczone zostały chwasty w międzyrzędziach. Niestety dalszym problemem było zachwaszczenie występujące w rządkach kukurydzy.

Do tego niełatwego zadania została oddelegowana brona wirnikowa Aerostar Rotation i w czasie testu zebrała same pozytywne recenzje z ust rolnika.

Maszyna bardzo dobrze poradziła sobie z tym zadaniem, zostawiając pole praktycznie całkowicie wolne od chwastów. Ważne jednak jest, aby zabieg przeprowadzić w odpowiednim momencie, gdy chwasty są jeszcze małe, tuż po ich skiełkowaniu, gdyż na dalszych etapach ich rozwoju zabieg ten będzie mniej skuteczny.

Prędkość robocza w tym wypadku wyniosła od 10 do 15 km/h, a wydajność przekroczyła 2 ha/h. Co ważne, brona ta oferowana jest w szerokościach roboczych od 1,5 do 18 m.

Poniżej znajdziecie film z testu maszyny, autorstwa Ksawerego z Gospodarstwa.