W kilku dotychczasowych artykułach na temat nowości firmy Kuhn na sezon 2023 nie omówiliśmy jeszcze sprzętu typowo polowego – agregatów, bron i innych maszyn tego typu. Zgodnie z ogólnoświatowym trendem maszyny francuskiej marki będą większe i wydajniejsze.

Jedną z ważniejszych premier na niedawnych pokazach marki Kuhn w Alzacji była gama składanych pneumatycznych zestawów siewnych wyposażonych w sekcje wysiewające Seedflex 1000 o nowych szerokościach roboczych.

Maszyny pracujące na szerokości 4, 4,5 i 5 m uzupełniają gamę pneumatycznych i składanych agregatów uprawowo-siewnych marki Kuhn. Zagregowane razem z przednim zbiornikiem TF 1512 Isobus, zestawy uprawowo-siewne tworzą dobrze wyważoną maszynę umożliwiającą przygotowanie łoża siewnego i wysiew w jednym przejeździe. Do sterowania wysiewem wystarczy jeden terminal Isobus.

Nowości na pokazach Kuhna w Alzacji, fot. K.Pawłowski

Czym charakteryzują się nowe zestawy siewno-uprawowe?

Przedni zbiornik TF 1512 Isobus o pojemności 1500 l (2000 l z nadstawą) ma dużą wydajność roboczą, a jego niska i zwarta konstrukcja zapewnia dobrą widoczność na drodze i w polu.

Składane brony wirnikowe HR 4030 RCS, 4530 RCS i 5030 RCS są przystosowane do ciągników o mocy do 300 KM (350 KM dla modelu 5 m). Przekładnia główna Duplex jest chroniona przed przegrzaniem przez chłodnicę oleju. Wbudowana pompa hydrauliczna jest automatycznie uruchamiana przez WOM, więc użytkownik nie musi myśleć o jej włączaniu.

Cały zespół napędowy jest chroniony przed przeciążeniem przez sprzęgło kłowe. Regulacja głębokości roboczej i pozycji włóki wyrównującej odbywa się standardowo hydraulicznie i jest dostosowywana do rodzaju gleby i pożądanych rezultatów w czasie rzeczywistym. Brony wirnikowe są kompatybilne z wałami Steelliner (Ø 550 mm) i Megapacker (Ø 590 mm).

Składane belki wysiewające BTFR 4030, 4530 i 5030 o tych samych szerokościach roboczych są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 i 15 cm. Są one wyposażone w sekcje wysiewające Seedflex 1000, które gwarantują precyzyjny i równomierny siew. Dwie tarcze redlicy są przesunięte względem siebie o 41 mm, dzięki czemu idealnie otwierają bruzdę. Ponadto są one zamontowane na równoległoboku i wyposażone w koła kopiująco-dogniatające, dzięki czemu precyzyjnie kopiują głębokość siewu.

Prezentowane modele uzupełniają dostępny już model 6 m, składający się z brony wirnikowej HR 6040 RCS, odpowiedniej dla ciągników o mocy do 460 KM oraz belki siewnej BTFR 6030.

BTFR 4530 + HR 4530 RCS, fot. K.Pawłowski

Jeśli chodzi o belki wysiewające to w ofercie francuskiej marki pojawią się także nowe modele z redlicami stopkowymi (BTFR 6010) i redlicami jednotalerzowymi (BTFR 4520 i 6020).

Belki wysiewające BTFR 6010 i 6020, które są kompatybilne z broną wirnikową HR 6040 RCS, to kolejne nowości w gamie składanych kombinacji uprawowo-siewnych o szerokości roboczej do 6 m. Belka wysiewająca BTFR 4520 współpracuje z broną wirnikową HR 4530 RCS, uzupełniając ofertę maszyn o szerokości roboczej 4,5 m.

Jeszcze więcej bron wirnikowych

Kolejnymi nowościami w ofercie Kuhna są brony wirnikowe HR 5030 R i HR 6030 R, tym razem przeznaczone do pracy indywidualnej. Maszyny zapewniają szerokość roboczą odpowiednio 5 i 6 metrów. Są one przystosowane do ciągników o mocy do 350 KM.

Brona wirnikowa, fot. K.Pawłowski

Brony wirnikowe serii HR 1030 R są wyposażone w jednobelkową ramę. Dostęp do przekładni i wałów napędowych jest dzięki temu łatwiejszy, co ogranicza czas poświęcany na konserwację. Dzięki temu, że środek ciężkości znajduje się maksymalnie blisko ciągnika, operator ma zapewniony komfort jazdy, a wymagana siła udźwigu jest mniejsza.

Aby zapewnić optymalne rozdrobnienie, wyrównanie i zagęszczenie gleby, brony HR 1030 R mogą być wyposażone w różnego rodzaju zęby i wały. Standardowo są one wyposażone w noże Durakuhn z powłoką z węglików spiekanych, która zwiększa ich odporność na uderzenia i zużycie. Jeszcze większą trwałość zapewniają opcjonalne zęby Durakarb z płytkami z węglika wolframu.

Inną nowością z zakresu bron wirnikowych jest składany model HR 6042 R o szerokości roboczej 6 m, przystosowany do współpracy z ciągnikami o mocy do 460 KM. Kuhn HR 6042 R jest wyposażony w bezobsługowe, mocne wirniki. Wzmocniona przekładnia główna posiada chłodnicę oleju, a cały układ napędowy jest chroniony przez dwa sprzęgła przeciążeniowe typu krzywkowego (po jednym na każdej przekładni bocznej).

Kuhn dla ziemniaków

Nowością z nieco innej beczki jest premierowy model rozdrabniacza BFP 320 dedykowany do rozdrabniania łęcin ziemniaków i jest on uzupełnieniem oferty rozdrabniaczy rolniczych. Dzięki tej maszynie firma Kuhn zapewnia producentom ziemniaków, a także gospodarstwom ekologicznym, dodatkowe lub alternatywne rozwiązanie na ograniczanie zużycia środków chemicznych.

Rozdrabniacz BFP 320 o szerokości roboczej 3,2 m, fot. K.Pawłowski

Rozdrabniacz BFP 320 o szerokości roboczej 3,2 m jest alternatywnym rozwiązaniem dla chemicznych zabiegów desykacji ziemniaków. Może być również stosowany przed defoliantem, aby zwiększyć skuteczność produktu. Maszyna jest przystosowana do roślin uprawianych w rzędach, dzięki specjalnej konstrukcji noży, która zapobiega ich blokowaniu. Ponadto, można go dostosować do różnych rozstawów rzędów (75 cm lub 80 cm). Wewnętrzne osłony kierują resztki pożniwne pomiędzy redliny, aby ułatwić zbiór.

Szybkoobrotowy rotor (1758 obr./min) o średnicy zewnętrznej 647 mm ma większą siłę zasysania, dzięki czemu radzi sobie z dużymi ilościami resztek liści ziemniaków. Maszyna jest standardowo wyposażona w przeciwnoże i przykręcaną blachę, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała i zapewnia dokładne rozdrabnianie.

Opcjonalne koła dogniatające mogą być zamontowane w celu zagęszczenia redlin, tak aby światło słoneczne nie przedostawało się do ziemniaków. Opcjonalnie dostępny jest również zestaw do jazdy po drogach.