Po przeprowadzeniu w ostatnich latach wielu kluczowych inwestycji w rozwój firmy, Pronar „nie zasypuje gruszek w popiele”. Rozbudowuje zakład produkcji kół, wprowadza do oferty ciągniki, zwiększa zatrudnienie i wchodzi z ofertą na nowe rynki.

W historii Pronaru trudno znaleźć choć krótki okres czasu, w którym nie działo by się nic nowego. Nie inaczej jest teraz – podlaski producent stawia kolejne, odważne kroki w rozwoju.

Koreańskie ciągniki w ofercie producenta z Narwii

Niedawno Pronar rozpoczął sprzedaż koreańskich ciągników TYM (Tong Yang Moolsan) wytwarzanych przez jednego z największych azjatyckich producentów tego typu maszyn. Na ofertę składa się kilkanaście modeli maszyn różnej mocy, co pozwala je dopasować do indywidualnych potrzeb nabywców.

Ciągniki są sprzedawane na terenie całej Polski bezpośrednio przez firmę Pronar oraz w siedmiu fabrycznych punktach sprzedaży (w województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim.

Ciągniki TYM – podobnie jak wyroby produkowane w Narwi – są objęte profesjonalnym serwisem fabrycznym Pronaru wraz z pełną dostępnością części zamiennych, co zapewnia ciągłość ich użytkowania.

W ofercie Pronaru znajdują się kompaktowe ciągniki TYM serii 1, 2, 3 i 4 oraz typowe ciągniki rolnicze serii 5. Pod względem mocy można je podzielić na:

seria 1 – 19-25 KM,

seria 2 – 34-48 KM,

seria 3 – 48-58 KM,

seria 4 – 68-75 KM,

seria 5 – 110-130 KM.

To co warto podkreślić to to, że już miniciągniki serii 1 mogą być agregowane z wieloma maszynami i narzędziami rolniczymi. Ponadto można zastosować do nich ładowacz czołowy, a do pielęgnacji trawnika – montowaną centralnie kosiarkę.

Ciągnik TYM 130 zaprezentowany na stoisku firmy Pronar podczas targów Zielone Agro Show 2023, fot. K.Pawłowski

W zależności od modelu, w ciągnikach serii 1. stosowane są trzycylindrowe silniki japońskiej marki Yanmar lub własne silniki TYM. Układ napędowy jest dostępny zarówno w wersji HST (napęd hydrostatyczny), jak i tradycyjnej - mechanicznej. We wszystkich ciągnikach tej serii standardowo montowany jest składany pałąk bezpieczeństwa.

Kompaktową budową charakteryzują się także ciągniki serii 2. Ich moc wynosi od 34 do 48 KM. Maszyny te są bardzo zwrotne, co ułatwia wykonywanie podstawowych prac w gospodarstwie. Mogą być jednak wykorzystywane również przy niektórych pracach komunalnych (zamiatanie, odśnieżanie, koszenie). Ciągniki tej serii są standardowo wyposażone w joystick z rozdzielaczem hydraulicznym, co ułatwia sprawną obsługę ładowacza czołowego.

W zależności od modelu, zastosowano w nich trzycylindrowe silniki Yanmar lub trzy- i czterocylindrowe silniki TYM, a także komfortowe kabiny z wygodnymi siedziskami. Natomiast układy napędowe są dostępne zarówno w wersji hydrostatycznej, jak i mechanicznej.

Do wykonywania trudniejszych prac w gospodarstwach rolnych, sadach i w firmach świadczących usługi komunalne są przystosowane ciągniki TYM serii 3. Ich kompaktowa budowa, podobnie jak ciągników serii 1. i 2., zapewnia dobrą zwrotność, która przy zminimalizowanej wysokości sprawia, że doskonale sprawdzają się one w budynkach o niskiej konstrukcji dachu.

Z kolei ciągniki serii 4 to już maszyny, które sprostają wielu wymagającym zadaniom. Ciąle charakteryzuje je kompaktowa budowa i zwrotność, ale zastosowano jednak w nich silniki o wyższej mocy (68-75 KM) i wyposażono w TUZ-y o większym udźwigu. Przyczyniło się to do dużej użyteczności ciągników tej serii przy pracach komunalnych, ogrodniczych, sadowniczych oraz pomocniczych w gospodarstwach rolnych (np. przygotowanie i dozowanie pasz, prace przy użytkach zielonych).

Maszyny te świetnie współpracują z wydajnymi narzędziami i osprzętem (np. z ładowaczami) oraz sprawdzają się przy przewożeniu cięższych ładunków. Komfort pracy operatorowi zapewnia kabina klasy premium ze standardowo montowanym joystickiem do obsługi ładowacza. Ciągniki tej serii są napędzane cenionymi silnikami Deutz AG o pojemności 2,9 l.

Ciągniki TYM serii 5 o mocy 110-130 KM są typowymi maszynami rolniczymi. Dzięki zamontowaniu zbiorników paliwa o dużej pojemności są one przystosowane do długotrwałych prac przy średnim i dużym obciążeniu. Aby nie wiązało się to z nadmiernym wysiłkiem operatora, ciągniki wyposażono w wysokiej klasy klimatyzowane kabiny i intuicyjnie obsługiwane konsole (umożliwia to zawiadywanie wszystkimi elementami sterującymi).

Wysoką sprawność zapewniają im silniki Deutz AG o pojemności 3,6 l oraz układy napędowe z przełożeniami 36/36 z funkcjami Power Shift i Power Shuttle. Ciągniki serii 5. znajdują się na etapie homologacji i zostaną wprowadzone do sprzedaży na początku przyszłego roku.

Nowa fabryka kół tarczowych

Pronar wkrótce uruchomi w Narwi kolejną fabrykę. Będą w niej wytwarzane koła tarczowe, czyli felgi stalowe kół jezdnych (nawet milion sztuk rocznie). Dzięki nowoczesnym liniom technologicznym wzrosną możliwości produkcyjne i poszerzony zostanie asortyment.

Jednym z głównych priorytetów nowej inwestycji była jak najdalej posunięta automatyzacja produkcji. Pozwoli to na płynną, stabilną i komfortową pracę, co przyczyni się do wzrostu powtarzalności wysokiej jakości produkowanych kół. Automatyzacja przyczyni się też do zwiększenia wydajności.

W nowej fabryce Pronar Wheels będą mogły być produkowane jeszcze większe koła. Zmieni się też technologia malowania, fot.kh

W nowej fabryce zostaną zainstalowane dwie jednakowe linie produkcyjne. Każda z nich będzie złożona m.in. z czterech maszyn profilujących - znacznie większych niż w fabryce, w której Pronar od lat wytwarza koła tarczowe. Umożliwią one produkcję felg o jeszcze większych rozmiarach. Zaawansowanie procesu technologicznego, który wynika także z zastosowania najnowocześniejszych maszyn, pozwoli na pełną automatyzację wytwarzania kół tarczowych, łącznie z pobieraniem stali z palet i odkładaniem gotowych felg na inne palety. Wieloetapowa kontrola jakości będzie obejmowała m.in. sprawdzanie obręczy za pomocą bardzo dokładnych laserów – zarówno przed ich profilowaniem, jak i po spawaniu.

Jednym z etapów produkcji kół tarczowych jest ich malowanie. Będzie się ono składało z 9 faz. Wynika to z zastosowania w nowej fabryce technologii malowania proszkowego, która zapewnia najwyższą jakość i trwałość koloru. Nowością będzie cynkowanie chemiczne, które – w połączeniu z kataforezą – pozwala uzyskać bardzo wysoki standard zabezpieczania powierzchni.

Fabryczna malarnia pomaluje felgi o ciężarze aż do 700 kg i w rozmiarze do 54 cali. Będzie ona działać bardzo efektywnie – czas zrobotyzowanego malowania pojedynczego detalu wyniesie jedynie kilkadziesiąt sekund. Ponadto, w malarni zostanie zainstalowany inteligentny system, którego algorytmy wybiorą sposób i kolejność malowania detali.

Obowiązki operatora ograniczą się jedynie do zawieszenia detali i wybrania koloru, natomiast program komputerowy optymalnie zaplanuje ich drogę tak, aby zminimalizować czas i koszty malowania. Zainstalowanie dwóch kabin pozwoli malować jednocześnie w dwóch kolorach, co poprawi płynność produkcji.

Pronar rośnie i zatrudnia

Pronar stale rozszerza ofertę, wprowadzając na rynek nowe modele maszyn i modernizując już produkowane. Wraz z rosnącym popytem na produkty firmy, zwiększa się zapotrzebowanie na powierzchnie produkcyjne. Dlatego firma sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje – buduje nowe fabryki, a działające rozbudowuje i modernizuje.

Wraz z rozwojem infrastruktury powstają również nowe miejsca pracy. Przykładem jest planowane otwarcie nowoczesnej fabryki kół tarczowych w Narwi, które generuje wysokie zapotrzebowanie wydziału Pronar Wheels na zatrudnienie kolejnych pracowników. Zatrudnienie w tym obiekcie znajdą przede wszystkim spawacze - zarówno doświadczeni fachowcy z uprawnieniami w zakresie spawania technikami MIG/MAG, jak też osoby niemające udokumentowanych kwalifikacji, lecz potrafiące spawać, ale też kandydaci do przyuczenia.

pronar skorupowa profiline.jpg

Poszukiwani są też pracownicy do obsługi wielu rodzajów maszyn do produkcji elementów wyrobów finalnych – tokarze, operatorzy pras oraz wypalarek plazmowych i laserowych. W nowej fabryce znajdzie się także malarnia, dlatego Pronar poszukuje również malarzy proszkowych i operatorów.

Miejsca pracy, jakie zostaną stworzone dzięki nowej inwestycji, dotyczą nie tylko wydziałów produkcyjnych, ale także szeregu innych stanowisk. Przede wszystkim stale powiększany jest zespół konstruktorów maszyn – zwłaszcza o specjalistów z zakresu mechaniki, automatyki, instalacji elektrycznych oraz hydrauliki.

Kolejną grupą poszukiwanych pracowników są handlowcy. Pronar eksportuje swoje produkty już do ponad 80 krajów na sześciu kontynentach. A planowana jest ekspansja na kolejne rynki. Na potrzeby m.in. kadry wspierającej produkcję powstaje w Narwi nowy duży biurowiec, zapewniający znakomite warunki pracy oraz umożliwiający stosowanie nowoczesnych systemów eksperckich i diagnostycznych (Al w procesach technicznych).

Pociągnęło to konieczność rekrutacji do działów: marketingu, księgowości, zakupów, IT oraz planowania i wsparcia administracyjnego produkcji. Wkrótce pojawi się zapotrzebowanie na kolejnych pracowników, ponieważ planowana jest rozbudowa fabryk w Narwi (Wydział Produkcji Metalowej oraz Pronar Wheels).

Pronar czeka na nowych pracowników. Specjaliści z Działu Kadr odpowiednio dopasują potencjał zgłaszających się kandydatów do potrzeb firmy. Szczegóły dotyczące zatrudnienia są dostępne na stronie www.pronar.pl/kariera, na której można wypełnić formularz aplikacyjny lub wysłać cv na e-mail rekrutacja@pronar.pl.

Ekspansja na Amerykę Północną

Stany Zjednoczone są największym producentem żywności na świecie, a użytki rolne zajmują 45 proc. powierzchni tego kraju. Ogromna arealy i zróżnicowanie działów produkcyjnych sprawia, że maszyny Pronaru cieszą się tam dużym zainteresowanie, szczególnie jeśli chodzi o maszyny zielonkowe, rozrzutniki, kamieniarki, wozy paszowe, przyczepy belowe, a także przyczepy skorupowe.

Dlatego też aby wzmocnić swoją obecność na tamtejszym rynku firma zdecydowała się na współpracę z Apollo Capital LLC, które będzie reprezentować Pronar na terenie USA w zakresie sprzedaży przyczep i maszyn dla rolnictwa. Apollo Capital wspiera polskie firmy w ekspansji do Stanów Zjednoczonych. Pomaga przedsiębiorstwom na wszystkich etapach procesu wejścia i rozwoju na rynku USA.

By znaleźć się jak najszybciej na tym rynku, oprócz działań marketingowych, Pronar podjął konkretne działania, takie jak udział z pośrednictwem potencjalnego dealera na targach Expo-Champs w Quebec (Kanada) oraz we wrześniu na Canada’s Outdoor Farm Show Woodstock.