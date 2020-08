Bułgarscy farmerzy lubią rosyjskie maszyny

Stowarzyszenie Producentów Specjalistycznych Maszyn i Urządzeń (Rosspetsmash) podało, że eksport rosyjskich maszyn do należącej do UE Bułgarii wzrósł o imponujące 51 proc.

W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2020 r. rosyjskie firmy produkujące sprzęt rolniczy dostarczyły na rynek bułgarski towar za kwotę 155 mln rubli rosyjskich (7,9 mln zł), co stanowi wzrost o 51 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Cały 2019 r. zamknął się bowiem kwotą 148 mln rubli (7,55 mln zł).

Według Stowarzyszenia Rosspetsmash do Bułgarii wysyłano w tym okresie głównie kombajny zbożowe i zielonkowe, hedery oraz prasy zwijające.

Przypomnijmy, że wg rosyjskiego stowarzyszenia sprzedaż zagraniczna rosyjskich maszyn rolniczych we wszystkich kierunkach wzrosła przez 6 miesięcy br. o 13 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Taki stan rzeczy (coroczny progres eksportu maszyn rolniczych od 2013 roku) zdaniem Rosspetsmash wynika z wysokiej konkurencyjności i większej efektywności ekonomicznej produktów z Rosji. Ponadto maszyny tam produkowane stają się z roku na rok coraz bardziej innowacyjne zachowując przy tym swoją przydatność do prac w różnych, często bardzo trudnych warunkach.

Jeśli chodzi o bułgarskich rolników to ich sentyment do rosyjskiej techniki rolniczej może być związany jeszcze z czasami komunistycznymi kiedy to rolnictwo tego kraju położonego nad Morzem Czarnym było w dużym stopniu uzależnione od dostaw sprzętu ze Związku Radzieckiego.