Podczas targów Agrotech 2023 bardzo interesującą propozycję dla rolników przedstawiła firma Zasław. Oprócz różnej maści znanych konstrukcji producent z Andrychowa pokazał przyczepę D-737-14XL, w której tylna i boczne burty wykonano z aluminium. Co daje takie rozwiązanie i ile kosztuje?

Przyczepę Zasław D-737-14XL wyróżnia zastosowanie bocznych i tylnej burty wykonanych z aluminium.

Przyczepa D-737-14XL ma ładowność 14 t.

Zalety aluminiowych burt

To co widać od razu to m.in. to, że w bocznej burcie nie ma środkowej kłonicy, a to dzięki specjalnemu profilowi aluminiowej burty, który jest bardzo wytrzymały na obciążenia.

Podwójna burta ma też tę zaletę w porównaniu do tradycyjnej pojedynczej, stalowej, że ewentualnym wgnieceniom podczas przewożenia np. kamieni ulegnie tylko wewnętrzna ścianka - zewnętrzna nie powinna być naruszona - estetyka zostanie więc zachowana. Ponadto przyczepa z aluminiowymi burtami jest lżejsza od tradycyjnej.

Aluminiowe „deski” to profile składające się z 2 blach (ścianka wewnętrzna 4,5 mm, zewnętrzna 2 mm), między którymi znajduje się zbrojenie. Dolna burta ma w przekroju 40 mm, górna – 30 mm.

Dla Zasława aluminium to nie nowość

Stosowanie aluminiowych burt nie jest dla Zasława nowością, bo od lat takie profile wykorzystuje w produkcji naczep-wywrotek do samochodów ciężarowych, także potencjalni użytkownicy nie powinni mieć powodów do obaw co do takiej nowości w przyczepach z przeznaczeniem dla gospodarstw.

Przyczepa będzie dostępna w drugiej połowie roku. Więcej szczegółów i cenę przyczepy poznacie oglądając poniższy film.