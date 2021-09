Być albo nie być na Agro Show 2021

Już jutro czyli 24.09.2021 rozpoczyna się XXII edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show 2021. W ubiegłym roku impreza nie odbyła się z powodu pandemii. W tym roku wystawców ma być jednak mniej niż podczas poprzednich edycji.

W tym roku tak jak w latach ubiegłych wystawa Agro Show odbędzie się na terenie lotniska w Bednarach nieopodal Poznania. Tegoroczna edycja imprezy potrwa trzy dni od 24 do 26.09.2021 r. Duża ilość miejsca dostępna dla wystawców pozwala na prezentację swoich maszyn każdemu wystawcy.

Na wystawie są prezentowane najnowsze rozwiązania z zakresu techniki rolniczej oferowane przez firmy produkujące sprzęt. Już wiadomo, że liczba wystawców będzie jednak niższa niż w latach ubiegłych bo część firm nie zdecydowała się na udział w targach. Postanowiliśmy spytać przedstawicieli kilku firm o powody dla których firmy wystawiają się lub też nie podczas tegorocznego Agro Show.

Nie bierzemy udziału w targach

- Głównym powodem dla którego nie wystawiamy się w tym roku na targach Agro Show jest fakt, że od kilku już lat uczestniczymy w tej imprezie w cyklu dwuletnim. Wystawiamy się pomiędzy targami Agritechnica, a na wcześniej wspomnianych targach prezentujemy swoje najnowsze rozwiązania szerokiemu gronu rolników i dziennikarzy - tak komentuje brak udziału w targach firmy Vaderstad jej marketing menager Maciej Matuszewski.

Firma Horsch z uwagą przyglądała się sytuacji związanej z możliwością wystawiania się na targach na terenie całej EU w roku 2021.

"Obserwowaliśmy przesunięcia wielu branżowych imprez, nawet największych na świecie targów halowych Agritechnica w Hannowerze na koniec lutego 2022 roku oraz dalekie przesunięcie targów SIMA w Paryżu z zimy 2021 na jesień 2022 roku. W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników oraz ze względu na brak pewności zapewnienia wymaganych warunków sanitarnych na naszym stoisku (dystans, dezynfekcja itp.) firma Horsch zrezygnowała ze wszystkich imprez targowych w roku 2021 nawet tych na otwartej przestrzeni. Jednocześnie chcemy poinformować, o przeprowadzeniu cyklu prezentacji nowości w palecie maszyn Horsch – przygotowanych na targi Agritechnica 2022, czyli Roadshow. Spotkania w tym cyklu odbyły się w czterech miejscach w Polsce i umożliwiły polskim rolnikom jako pierwszym w Europie przyjrzenie się tym maszynom w pracy minimalizując konieczność przemieszczania się Klientów na duże odległości w kraju" - tak brzmi oficjalne stanowisko firmy Horsch w sprawie braku jej udziału w targach Agro Show.

Wystawiamy się ponieważ

- Dzięki targom Agro Show mamy możliwość zaprezentowania naszych maszyn i najnowszych rozwiązań. Wiem, że na targi przychodzi dużo tzw. "gapiów" jednak wiem także, że wśród nich są nasi potencjalni klienci do których dzięki targom możemy dotrzeć. No i trzeba podkreślić, że targi zakorzeniły się w świadomości klientów, którzy na takich właśnie imprezach szukają maszyn do swoich gospodarstw - podkreśla Mikołaj Kubik, dyrektor handlowy firmy Bednar.

"Po roku przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, wracamy do Bednar k. Poznania. Jest to dla nas spotkanie wyjątkowe. Przede wszystkim cieszymy się na spotkanie z naszymi klientami i fanami marki. Jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania nowości produktowych i rozwiązań szerszej publiczności. Liczymy na duże zainteresowanie kombajnem serii X9, którego premiera w Polsce odbyła się tego lata oraz specjalnym namiotem gdzie prezentowane będą rozwiązania rolnictwa precyzyjnego" - to oficjalne stanowisko firmy John Deere w sprawie jej udziału w Agro Show