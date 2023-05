Pod koniec kwietnia odwiedziliśmy fabrykę firmy Claas, w której produkowane są kombajny, sieczkarnie i ciągniki serii Xerion. W Harsewinkel oprócz linii produkcyjnej zobaczyliśmy przyfabryczne, niewielkie muzeum.

Zakład w Harsewinkel to główna siedziba niemieckiego koncernu, który cały czas jest kierowany przez rodzinę Claas. To dość niezwykłe by tak duże przedsięwzięcie biznesowe mogło wciąż nazywać się firmą rodzinną. Podobnie jest z Krone czy Lemkenem, ale Claas wydaje się ze wszystkich firm, w których działają potomkowie założycieli, największe.

Jak działa fabryka i jak wyglądała nasza wizyta opisaliśmy wcześniej. Teraz skupimy się na muzeum i sprzętach spotkanych w ładnie zaprojektowanym pomieszczeniu we wnętrzu tzw. Technoparku. Warto opisać spotkane w tym miejscu maszyny, bo pokazują jak innowacyjną firmą w przeszłości był Claas. Był, jest i zapewne będzie, bo firma z Harsewinkel to wciąż największy producent kombajnów i sieczkarni w Europie, sprzedający swoje produkty na całym świecie.

Od supłacza do kombajnu

Podróż po świecie Claasa zaczyna się zawsze od supłacza, dzięki któremu niemiecka firma mogła wypłynąć na szerokie wody. Proste urządzenie firma Gebrüder Claas opatentowała w 1921 r., a jako symbol charakterystyczny supłacz zapisał się w jednym z pierwszych logo firmy.

Supłacz braci Claas - proste rozwiązanie, które zmieniło wiele, fot. mat. praoswe

Założona w 1913 r. firma przede wszystkim była znana z produkcji wiązałek do słomy. Po wojnie dość sporą popularnością produkty niemieckiej firmy cieszyły się m. in. w Holandii, gdzie dzięki nieco stabilniejszej walucie (reichsmarki po wojnie nie znaczyły zbyt wiele) oraz zastosowaniu nowego supłacza pozwoliło rodzinnemu interesowi na dalszy rozwój.

Do początku lat 20. mechanizmy do wiązania słomy opierały się na wynalazkach amerykańskiej firmy McCormick. Niestety nie były one idealne, gdyż nić sznurka często ulegała rozdarciu, a wiązki słomy rozpadały się. Po I Wojnie Światowej sznurek używany w rolnictwie był podłej jakości. Jeden z braci Claas, August, pracował nad rozwiązaniem problemu i opracował hak supłacza z częściowo ruchomą górną wargą. Dzięki temu elementowi możliwe było wykorzystanie sznurka o dowolnej grubości i strukturze.

August Claas jeździł po zakładzie swoim rowerem marki Miele i dokonywał inspekcji. Robił to nawet po swojej osiemdziesiątce. Jeśli szedłeś do pracy na swoją zmianę i przed warsztatem stał czarny rower to wiedziałeś, że senior rodu już na ciebie czeka, fot. K.Pawłowski

Jedna z popularnych wiązałek Claas Strohbinder stoi w muzeum. Jest to egzemplarz z 1931 r. wyposażony w supłacz patentu Claasa. Urządzenia tego typu były produkowane do 1955 r. i zostały wyparte przez prasy.

Kosiarko-młocarnio-wiązałka, czyli pierwszy europejski kombajn

Tuż obok Strohbindera stoi zapewne ważniejsza maszyna Claasa, czyli kombajn zbożowy MDB z 1938 r. Pierwsze prototypy kombajnu powstały już w pierwszej połowie lat 30. i bazowały na ciągniku (dokładnie Lanz Bulldogu). Maszyna była niezwykle prosta - przenośnik łańcuchowy przechodzący wzdłuż ciągnika doprowadzał ścięte źdźbła zbóż do urządzenia młócącego umieszczonego z tyłu pojazdu.

Strohbinder Claasa z 1931 r., fot. K.Pawłowski

Urządzenie działało, ale trzeba było je dopracować, bo efekty pracy nie były zadowalające. Wreszcie w 1936 r. powstał kombajn nazwany MDB (MähDreschBinder - nazwa pochodziła od jej funkcji czyli od kosiarko-młocarnio-wiązałki). Tę maszynę ciągnięto już za ciągnikiem. Jego seryjna produkcja rozpoczęła się w 1937 r.

Po dwóch latach montażu na polach pracowało już sto takich urządzeń. Produkcję kontynuowano także w czasie wojny. Do momentu przerwania produkcji w 1943 r. powstało aż 1400 kombajnów typu MDB. Od 1943 r. wszystkie fabryki znajdujące się w III Rzeszy musiały przerzucić się na produkcję militarną, nie inaczej było z zakładem braci Claas.

Dlaczego Claas zbudował MDB

Kombajn MDB był pierwszym kombajnem przystosowanym do pracy na europejskich polach. Ojcem europejskich kombajnów był prof. Karl Vormfelde, który w latach 20. i 30. kierował Instytutem Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie w Bonn-Poppelsdorf. Vormfelde widział jak mało wysiłku wymagały żniwa wykonywane za pomocą kombajnów w USA, Kanadzie, Argentynie i Australii. Rolnictwo dokonało tam niezwykłego skoku w rozwoju. Tylko w latach 1913-1927 wymienionym wcześniej krajom udało się niemal podwoić eksport zboża – z daleko idącymi konsekwencjami dla światowych cen i rolnictwa w innych regionach globu.

Kombajn MDB ciągnięto za ciągnikiem. Aby używać maszynę wystarczyło posiadać traktor o mocy przynajmniej 35 KM, fot. K.Pawłowski

- Stoimy obecnie w obliczu ogromnych, drastycznych zmian w strukturze rolnictwa w wielu częściach świata, które rozwinęły się po wojnie. W Niemczech również musimy zbierać kombajnami i traktorami! – napisał Vormfelde w swoim eseju opublikowanym w 1931 r.

Rada Powiernicza Rzeszy ds. Technologii w Rolnictwie również dostrzegła potrzebę zmian i wypróbowała na początku lat 30. kilka amerykańskich marek. Niestety bez powodzenia. Zboża na kontynencie europejskim miały dłuższe łodygi, często było znacznie bardziej wilgotne niż w USA i często leżało płasko na polu z powodu złej pogody. Amerykańskie kombajny zawiodły w tych warunkach - łodygi owijały się wokół bębnów w maszynie i zatrzymywały pracę urządzeń.

Próby niektórych stowarzyszeń i wezwania Vormfelde'a do większej mechanizacji rolnictwa początkowo były uważane za zbyt daleko idące. Co ciekawe nawet duże firmy produkujące maszyny nie były zainteresowane wytwarzaniem kombajnów, gdyż nadal bardzo dobrze zarabiali na stacjonarnych młocarniach i nie chcieli się angażować w ryzykowne eksperymenty z „metodą bezpośredniego zbioru”. Nie bez znaczenia były także skutki wojny i wielkiego kryzysu (np. ogromne bezrobocie).

Prof. Vormfelde postanowił przekonać jakieś mniejsze przedsiębiorstwo. Wraz ze swoim asystentem dr. Walterem Brennerm postanowili pójść do firmy braci Claas. Znali ich i wiedzieli, że są skłonni do podejmowania ryzyka. W 1930 r. Walter Brenner odwiedził zakład w Harsewinkel. Wkrótce Claas i Uniwersytet w Bonn uzgodniły personel pracujący nad nową maszyną i nawet sam Brenner dołączył do zespołu, który miał na celu opracować kombajn odpowiedni dla Europy.

Claas MDB z 1938 r., fot. K.Pawłowski

Początki nie były jednak łatwe. Prototyp pierwszego kombajnu Claasa grzęzł w zbożu. Prototypowa maszyna została „nałożona” na traktor Lanz Bulldog. Ziarno było ścinane przednim hederem i kierowane wokół ciągnika w celu wymłócenia z tyłu. Podejście było niezwykle postępowe i odważne. Eksperci z całej branży zostali zaproszeni na pierwszą publiczną demonstrację prototypu na polu w pobliżu Harsewinkel. Grupa fachowców jednak dość sceptycznie oceniła pracę maszyny.

August Claas chciał by w pracach rozwojowych brał udział jeszcze jeden partner, np. producent traktora, czyli w tym wypadku Lanz. Łatwiej byłoby wówczas ponieść koszty eksperymentów. Jednak pokazany w Zweibrücken sprzęt wywołał co najwyżej uśmiech i kilka żartów wypowiedzianych na jego temat w zakładowej kawiarni Lanza.

- Jeśli inni nie chcą, zrobimy to sami – powiedział August Claas, który był szczególnie zachęcany przez swojego najmłodszego brata Theo do dalszych prac nad kombajnem.

W związku z fiaskiem rozmów z Lanzem i niezadowalających eksperymentach z kombajnem „Vorschnitt”, od 1935 r. prace koncentrowały się już tylko na budowie kombajnu zbożowego holowanego za dowolnym ciągnikiem.

- W rezultacie powstał Mäh-Dresch-Binder (MDB) dostosowany do warunków niemieckich, maszyna, która jednocześnie kosiła, młóciła ziarno i wiązała słomę. Nic takiego nie zdarzyło się wcześniej w Europie – możemy przeczytać w zakładowej kronice Claasa.

Logo Claasa na wiązałce Strohbinder, fot. K.Pawłowski

Podczas żniw w 1936 r. maszyna z numerem 1 została dostarczona do majątku Zschernitz koło Halle (Saale). Zalety maszyny, która przez kilka lat była specjalnie opracowywana do warunków pracy na niemieckich polach tym razem zrobiły na fachowcach o wiele większe wrażenie. MDB kosił jak kosiarka wiążąca, młócił jak normalna szeroka młocarnia, wiązał słomę jak wiązadłem, dwukrotnie czyścił ziarno i oddzielał go od plew.

Według przedstawicieli Claasa kombajn zbożowy ich produkcji powinien był przynosić zyski z obszaru 250 akrów (ok. 62,5 ha), przy średniej wydajności omłotu od 15 do 20 t ziaren dziennie – ogromne osiągnięcie jak na tamte czasy.

Pierwszy kombajn samojezdny Claasa

Po wojnie fabryka w Harsewinkel dość szybko zaczęła produkcję. Brytyjczycy sprawujący władzę na tym terenie stwierdzili, że rolnictwo nie może czekać, a projekty proponowane przez Claasa są bardzo obiecujące. Pierwszym produktem był kombajn doczepiany Super oraz jego mniejsza wersja Junior. W grudniu 1952 r. przyszedł czas na pierwszy samojezdny kombajn z supłaczem w logotypie w roli głównej.

W muzeum stoi wczesny model pierwszego samojezdnego kombajnu Claasa oznaczony jeszcze jako Hercules, fot. K.Pawłowski

Samojezdna maszyna Claas Hercules działała na zasadzie przepływu wzdłużnego. Wszystkie komponenty, takie jak hydraulika i czterocylindrowy silnik chłodzony powietrzem, zostały opracowane i zbudowane przez samą firmę. Dość szybko okazało się, że nazwa Hercules jest używana przez inne firmy i jeszcze w 1953 r. nowy kombajn został przemianowany na SF, co oznacza „Selbstfahrer”, czyli samobieżny. Model SF imponował przede wszystkim szerokością roboczą do 4,20 m.

W muzeum Claasa w Harsewinkel zaparkowano egzemplarz z początku produkcji z oznaczeniami Herculesa.

Miejsce pracy w Claasie Hercules (SF), fot. K.Pawłowski

Czy znacie jakieś silniki Claasa

Maszyna oprócz bardziej znanych zbóż bez trudu radziła sobie również z grochem, rzepakiem, kukurydzą, koniczyną i innymi uprawami. Wydajność i wszechstronność SF była skierowana przede wszystkim do dużych gospodarstw i usługodawców. SF to pradziadek dzisiejszych Trionów i Lexionów – dzięki niemu Claasa mógł utrzymać pierwsze miejsce wśród producentów kombajnów w Europie, bo w tym wypadku trzeba przyznać, że takie firmy jak Claeys czy Fahr wcześniej zaprezentowały swoje maszyny samojezdne, więc gdyby nie Hercules/SF utrata pozycji była możliwa.

W muzeum można także zobaczyć silnik typu LD 40, który napędzał kombajny SF, a potem także Matadory, Protectory i Mercatory. Chłodzona powietrzem czterocylindrowa jednostka była konstrukcją własną przedsiębiorstwa z Harsewinkel. Opracowanie własnego silnika wysokoprężnego do kombajnów zbożowych w latach 50. XX w. stanowiło dla firmy kolejne nowe wyzwanie.

Silnik Claas LD 40 z 1966 r., fot. K.Pawłowski

Powodem budowy silników przez Claasa był brak odpowiednich alternatyw na rynku. Oferowane wówczas motory nie spełniały wymagań kombajnu samojezdnego opracowywanego w Harsewinkel. Były albo za ciężkie, za duże, za słabe, albo za drogie. Konstruktorem silnika był dr inż. Fritz Schmidt, który od czerwca 1952 r. pracował jako czołowy projektant w firmie.

Nazwa silnika była prosta do rozszyfrowania: LD 40, gdzie L oznacza motor chłodzony powietrzem (luftgekühlt), D - silnik Diesla, 40 to 4 cylindry. Motor wszedł do produkcji seryjnej w połowie lat pięćdziesiątych i był produkowany do 1966 r. W tym czasie Claas wyprodukował ponad 4 tys. takich jednostek. Jak dobrze wszyscy wiedzą, potem niemiecka firma skoncentrowała się na dalszej specjalizacji w technologii żniwnej, a silniki brano od innych producentów.

Egzemplarz pokazany w muzeum pochodzi z 1966 r., czyli samej końcówki produkcji, posiada 70 KM mocy i pojemność skokową 2 755 cm3.

W drugiej części relacji z muzeum opowiemy o innych historycznych maszynach zgromadzonych w Harsewinkel. Są to wczesne wersje sieczkarni Jaguar i ciągnika Projekt 207, czyli bardzo wczesnego Xeriona.