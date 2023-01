Autonomiczne maszyny stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w dziedzinie hodowli zwierząt. Na targach Polagra Premiery firma Euromilk z Wysokiego Mazowieckiego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowała autonomiczny system podgarniania paszy o nazwie EM Lizard.

Sprzęt zadebiutował pod koniec zeszłego roku na targach EuroTier 2022 w Hanowerze. Tam polski robot wzbudził niemałe zainteresowanie. W Poznaniu mogliśmy zobaczyć wersję z kilkoma istotnymi dodatkami w stosunku do modelu wystawianego w Niemczech.

Miejsce debiutu polskiej maszyny nie było przypadkowe, gdyż firma Euromilk liczy, że spora część produkcji Lizarda trafi na eksport.

Robot „made in Poland”

Warto podkreślić, że robot EM Llizard został zaprojektowany całkowicie w Polsce i tutaj też jest produkowany.

Największą zaletą maszyny jest modułowy ślimak wykonany z bardzo odpornych na ścieranie tworzyw sztucznych, fot. K.Pawłowski

Maszyna oraz ślimak napędzany jest silnikami bezszczotkowymi BLDC poprzez przekładnie planetarne, co powinno zapewnić bezobsługową pracę. EM Lizard porusza się po oborze za pomocą niezawodnej pętli indukcyjnej. Jest to rozwiązanie stosowane w przemyśle od wielu lat.

Sprzęt jest zasilane dwoma akumulatorami AGM, odpornymi na ekstremalne temperatury zewnętrzne.

Opatentowany ślimak z tworzywa sztucznego

Największą zaletą maszyny jest modułowy ślimak wykonany z bardzo odpornych na ścieranie tworzyw sztucznych. Dzięki opatentowanej przez producenta z Podlasia modułowej konstrukcji ślimaka typu push-up pasza jest nie tylko przesuwana w kierunku krów, ale także przy okazji jest odpowiednio napowietrzana.

Lizard pokazywany w Poznaniu został wyposażony w specjalne magnesy neodymowe, które dodatkowo zbierają zanieczyszczenia z paszy. Zarówno modułowy ślimak, jak i magnesy to unikalne opatentowane rozwiązanie stosowane tylko w maszynach EM.

Modułowa budowa ślimaka to również możliwość wymiany modułów po wielu latach intensywnej pracy oraz bezpieczeństwo zapewnione poprzez ich obłe kształty.

Sterowanie smartfonem

Opcjonalnie maszynę można doposażyć w zasobniki na dwa typy pasz treściwych o łącznej pojemności 130 l oraz w dozownik płynnych dodatków o pojemności 10 l.

Robot może poruszać się pomiędzy oborami i samodzielnie sterować drzwiami automatycznymi. Za bezpieczeństwo odpowiada dwukierunkowy zderzak z przodu robota. Maszyna sterowana jest za pomocą smartfonu oraz opcjonalnego ręcznego pilota.

Na ślimakach widać specjalne magnesy zgarniające nieczystości z paszy, fot K.Pawłowski

Po wykonanej robocie urządzenie wraca do swojej bazy, gdzie automatycznie podłącza się do ładowarki. Sprzęt może bez ładowania pracować nawet kilkanaście godzin, ale rzadko zdarzają się zadania wymagające wielogodzinnej pracy bez przerwy. Poza tym warto dbać o baterie i nie wyczerpywać akumulatorów do zera.

Maszyna waży 500 kg, a jej szerokość to 1135 mm, zaś szerokość robocza wynosi 1000 mm.

Produkcja trwa – wkrótce pierwsze dostawy

EM Lizard trafił do seryjnej produkcji i już w lutym pierwsze egzemplarze pojadą zarówno do klientów w kraju, jak i za granicą. Cena maszyny to ok. 123 tys. zł brutto.

Na europejskim rynku EM Lizard nie ma wielkiej konkurencji, ale oczywiście podobne maszyny są już produkowane w Niemczech czy Austrii. Ceny innych urządzeń są na podobnym poziomie, ale jak mówią przedstawiciele polskiej firmy - EM Lizard ma się obronić najwyższą jakością i bezawaryjną pracą.

Opcjonalnie maszynę można doposażyć w zasobniki na dwa typy pasz treściwych o łącznej pojemności 130 litrów oraz w dozownik płynnych dodatków o pojemności 10l, fot. K.Pawłowski

W EuroMilk stawiają na jakość

EuroMilk to firma rodzinna o długiej historii. Wszystko zaczęło się w 1981 r. od serwisu maszyn chłodniczych. W 1990 r. firma rozpoczęła działalność na rynku rolniczym jako spółka Gama Tadeusz Szepietowski. W tej chwili podstawowym profilem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja wysokiej klasy maszyn rolniczych.

W 2007 r. firma rozpoczęła produkcję urządzeń udojowych pod własną marką Euromilk, a od 2011 r. w ofercie przedsiębiorstwa pojawiły się pierwsze wozy paszowe. Dwa lata później Euromilk przedstawił rozrzutnik obornika i owijarki samozaładowcze własnej konstrukcji, zaś w 2014 r. został założony dział automatyzacji żywienia zwierząt, który opracował m.in. poruszane na szynach roboty do żywienia.

- W naszej firmie kładziemy nacisk na jakość. Na rynku nie konkurujemy ceną, tylko dobrym produktem, który ma się obronić w czasie pracy. Takie same zasady mamy na innych rynkach. W Lizardzie wszystkie zastosowane materiały są najwyższej jakości - powiedział nam na targach Marcin Szepietowski z firmy Euromilk.