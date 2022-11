Zobacz galerię

Za nami pierwszy dzień targów EIMA International 2022 w Bolonii. Targi są ogromne, przez cały dzień nie udało nam się zobaczyć wszystkiego. Zaskakuje spora liczba firm z całego świata, delegacje z jeszcze dalszych zakątków globu oraz roboty, pojazdy hybrydowe i elektryczne.

Włosi praktycznie w każdej gałęzi przemysłu mają sporo do zaoferowania. Od tysiąca przepysznych potraw poprzez piękne samochody do niesamowitej oferty maszyn rolniczych. Widać to na targach EIMA International, które do 13 listopada trwają w Bolonii. New Holland, McCormick, Landini, Dieci, Merlo, Antonio Carraro, Maschio Gaspardo, Mascar, ROC, Caffini, Goldoni, Faresin, Nardi… wymieniać można jeszcze długo. To tylko skrawek firm, które są znane na polskim rynku. A tych mniej znanych jest jeszcze więcej.

Hybrydowy Landini 4Rex - jeden z nagrodzonych przez jury EIMA 2022 maszyn obecnych na targach, fot. K.Pawłowski

Polacy są obecni

Do tego dochodzi jeszcze więcej przedsiębiorstw produkujących podzespoły i komponenty niezbędne do produkcji maszyn – koła, osie, złączki, talerze, hydraulikę, pompy i właściwie wszystko co sobie wyobrazicie. Włosi są liderami tego rynku i nie dziwne, że największe targi w tym kraju (drugie co do wielkości w Europie) odwiedzają nie tylko rolnicy i biznesmeni z Półwyspu Apenińskiego, ale także delegacje z prawie wszystkich krajów świata.

Oczywiście nie zabrakło także polskich firm, które pojawiły się na targach EIMA. Wśród nich są m. in.: Mzuri, SaMasz, KMK, Gama Technik, Dominiak, Lisicki, Stomil Sanok, Namysło, Alistan Agro. Zapytani przez nas przedstawiciele firm Dominiak i Gama Technik twierdzą, że ich obecność to nie tylko chęć zaistnienia na rynku włoskim, ale przede wszystkim złapanie kontaktów z przedstawicielami z innych krajów, nawet odległych, z północnej Afryki czy bliskiego wschodu. EIMA to pewnego rodzaju wizytówka firmy, dlatego warto tu bywać.

Polskę reprezentuje m. in. Gama Technik, fot. K.Pawłowski

Coraz więcej elektryków i hybryd

Oprócz stoisk polskich firm jest też stanowisko reprezentujące cały polski przemysł maszyn rolniczych zorganizowane przez nasz rząd. Na targach spotkaliśmy także przedsiębiorców z Polski - m. in. przedstawicieli firmy Agrihandler, która w Bolonii finalizowała umowy z kilkoma włoskimi partnerami. Szerzej o tym napiszemy wkrótce.

O poszczególnych maszynach przyjdzie czas jeszcze wspomnieć w osobnych materiałach na ich temat. Naszą uwagę zwróciły ładowarki elektryczne marek Merlo i Faresin, hybrydowa ładowarka teleskopowa Dieci (nagrodzona przez jury EIMA International), elektryczny ciągnik Keestrack, hybrydowy Landini 4Rex czy rumuński traktor marki Irum. Ciekawych maszyn można wymieniać więcej. Samych robotów uprawowych jest kilka.

Więcej zobaczycie na zdjęciach dziś i w artykułach w przyszłości.