Tę premierę podczas targów Agrotech w Kielcach łatwo było przegapić. Szary traktorek do prac specjalistycznych stal skromie na stoisku firmy AMG z Rawy Mazowieckiej i nie narzucał się napisami „nowość” czy „premiera”.

Być może szary traktorek do prac specjalistycznych nie narzucał się krzykliwymi hasłami, ale osoby zainteresowane produkcją owoców z pewnością go zauważyły i odnotowały ponowną obecność włoskiej marki na polskim rynku.

Firma Carraro w tej chwili jest nieco mniej znana. Można powiedzieć, że jako osobny producent została zapomniana. Tak naprawdę to jeden z najważniejszych graczy na rynku ciągników specjalistycznych, gdyż od lat są podwykonawcami dla wielkich koncernów i tak naprawdę ciągniki sadownicze takich firm jak m. in. Valtra, John Deere, Massey Ferguson czy Claas pochodzą właśnie z zakładów Carraro w Rovigo. Tym samym można powiedzieć, że Carraro nigdy nie zniknęło z polskiego rynku.

Carraro jako zasłużona marka

Warto zaznaczyć, że firma Antonio Carraro, również znana z szerokiej gamy ciągników specjalistycznych, w tej chwili nie ma nic wspólnego z opisywanym w tym miejscu Carraro.

Firma Carraro została założona w 1910 r. przez Giovanniego Carraro, który w latach 30. zaczął produkcję samojezdnych siewników, a w latach 50. ciągników. W tym okresie zarządzanie firmą przejęli już synowie Giovanniego. Jeden z nich, Antonio Carraro, miał inny pomysł na działalność i w 1960 r. założył swoją firmę, która od tego czasu idzie swoim, własnym torem.

Fabryka w Rovigo w 1977 r. fot. Carraro

W przeszłości firma Carraro była pionierem w zakresie budowy ciągników czteronapędowych, a ich osie przednie stosowano w bardzo wielu konstrukcjach, m. in. w wysyłanych do Włoch Ursusach C-362.

W międzyczasie mniejszościowe udziały w przedsiębiorstwie przeszły w ręce Renault Agriculture, dla której Włosi produkowali mniejsze traktory. Wkrótce okazało się, że taki pomysł na interes jest całkiem niezły i Carraro wyspecjalizowało się w produkcji ciągników dla innych marek.

Tre Cavallini na targach Agrotech

W 2010 r. Carraro powróciło do produkcji ciągników pod własną marką z charakterystycznym znaczkiem „Tre Cavallini” (trzy małe konie). Tak nazywał się pierwszy ciągnik włoskiej marki. Obecnie seria Agricube nie powiela designu czy wszystkich rozwiązań dostępnych w ciągnikach wciąż produkowanych dla Claasa czy Valtry. Carraro chce się wyróżniać, szczególnie szeroką gamą produktów i możliwościami dostosowania pojazdu do własnych potrzeb.

„Tre Cavallini” (trzy małe konie), fot. K.Pawłowski

Na targach Agrotech w Kielcach nowy importer firmy Carraro w Polsce zaprezentował jeden z najmniejszych ciągników włoskiej marki, czyli Carraro Compact V75 o szerokości zaledwie 1,005 m, wyposażony w silnik Deutz TCD 2,2l o mocy maksymalnej 75 KM. Jednostka napędowa posiada 3 cylindry, odpowiada przepisom Stage V i oczywiście tradycyjnie dla marki z Rovigo może pochwalić się napędem na cztery koła. Wersja pokazana na targach nie miała kabiny, ale oczywiście producent jest w stanie doposażyć pojazd o ten element.

- Chcieliśmy pokazać ciągnik w wersji Compact, czyli zgrabny, mały traktorek o szerokości 100 cm, idealny dla producentów borówek. Są to ciągniki o większej mocy, ale wciąż wąskie, małe - ci klienci będą szukać takich maszyn. W ofercie jest cała gama maszyn sadowniczych od ok. 75 KM do 103 KM, więc każdy producent owoców znajdzie coś dla siebie – powiedział Marcin Malinowski z firmy AMG sp. z o.o.

Ceny Carraro Compact V75 bez kabiny zaczynają się od ok. 160 tys. zł netto, z kabiną od 183 tys. zł. Ciągniki można już zamawiać, powinny dotrzeć do klientów tuż po wakacjach. Oczywiście parametry można dowolnie zmieniać – model V75 może występować także w szerokości 1,34 m, a VLB 75 1,46 m. Jeśli chodzi o przekładnie to w standardzie jest to skrzynia mechaniczna z rewersem 24/24, ale w opcji można wybrać wersję elektro-hydrauliczną 24/12.

Ciągnik Carraro Compact V75 bez kabiny, który pokazano w Kielcach, idealnie nadaje się dla producentów borówek, fot. K.Pawłowski

- Ciągniki można już zamawiać. Pierwsze egzemplarze przyjadą do nas po wakacjach. Pierwsze będą takie jak ten z targów, bez kabiny. Ale zaraz potem pojawią się z kabiną, sadownicze, szersze i mocniejsze – dodał Marcin Malinowski z firmy AMG sp. z o.o.

Inne ciągniki Carraro to m. in. modele Vigneto i Vigneto Largo oraz Frutteto i Frutteto Largo wykorzystujące już silniki FPT o mocach od 74,8 do 103 KM. W tym wypadku można też dobierać sobie szerokości, nawet do 2,197 m.

Ładowarki Thaler

Przy okazji wizyty na stoisku firmy AMG sp. z o. o. warto wspomnieć, że znajdowały się na nim wybrane modele ciągników Solis, które opisaliśmy przy okazji omówienia nowości hinduskiej marki. Ale oprócz tego pokazano ładowarkę kołową niemieckiej firmy Thaler.

W tym wypadku firma AMG jest także importerem, gdyż od grudnia 2022 r. firma z siedzibą w Polling została przejęta przez koncern ITL, do którego należy marka Solis.

Firma AMG jest także importerem niemieckich ładowarek marki Thaler, fot. K.Pawłowski

Antonio Carraro też był w Kielcach

Thaler jest producentem kompaktowych ładowarek kołowych w przedziale mocy 19 - 75 KM i udźwigu od 800 do 3500 kg. W ofercie jest 22 modeli wyposażonych w silniki japońskiej firmy Yanmar w cenach od ok. 96 tys. zł netto za maszynę najmniejszą o mocy 19 KM do ok. 251 tys. zł netto za wersję z silnikiem o mocy 72 KM z napędem na cztery koła.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że ciągniki marki Antonio Carraro także wystąpiły w Kielcach. Model TTR 4800 z podkaszarką podbandową firmy Ilmer Maschinenbau Gmbh, wyposażony w silnik marki Yanmar, pojawił się na stoisku firmy AgroTim z Łagiewnik na Dolnym Śląsku.