Marka Case IH ogłosiła, że ​​po raz kolejny zostanie oficjalnym partnerem Aprilia Racing w serii Mistrzostw Świata MotoGP.

Wiadomość została ogłoszona podczas konwencji dealerów Case IH „Trust the Red” w Madrycie, gdzie Massimo Rivola, dyrektor generalny Aprilia Racing i kierowca zespołu Maverick Viñales spotkali się z zespołem Case IH.

Współpraca między jednym z wiodących na świecie producentów sprzętu rolniczego i jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w historii wyścigów motocyklowych rozpoczęła się w 2022 r. Aby podkreślić partnerstwo firma Case IH przez cały rok wystawiała motocykl Aprilia na licznych targach branżowych, w tym m. in. podczas targów Agrotech 2022 w Kielcach

- To udane partnerstwo między dwiema uzupełniającymi się markami umożliwia marce Case IH dotarcie do szerszej, młodszej grupy odbiorców w Europie i poza nią. Kiedy nasze dwa zespoły inżynierów spotkały się, stało się oczywiste, co łączy rolnictwo i technologię MotoGP. Istnieje wiele podobieństw i możliwości z obu stron. Na przykład Case IH i Aprilia Racing polegają na podobnych zaawansowanych technologiach cyfrowych, aby zdalnie uzyskiwać dostęp do danych pojazdu i je monitorować - powiedział Mirco Romagnoli, wiceprezes Case IH i Steyr.