Ciągniki z nowej gamy Case IH Farmall A i Farmall C Selection występują w segmencie traktorów kompaktowych o mocach od 90 do 120 KM. Chociaż oba modele mają ze sobą wiele wspólnego, to różnicą się m.in. wymiarami, masą, oferowanymi osiami, czy chociażby kabinami.

Najnowsze modele ciągników z serii Farmall wyposażone zostały w nowe kompaktowe rozwiązanie Hi-eSCR2 (bezobsługowy system ATS) integrujące katalizator utleniania oleju napędowego (DOC), filtr cząstek stałych (DPF) i selektywną redukcję katalityczną (SCR) w jednym, ukrytym pod maską układzie. Pod maską obu modeli pracuje jednostka o pojemności 3,6 l.

Case IH Farmall A – uniwersalny kompakt?

Jak zapewnia producent, nowy Farmall A to wszechstronny i prosty ciągnik o kompaktowych wymiarach. Mają o tym świadczyć m.in. nowa pompa hydrauliczna o wydajności 82 l/min., co powinno m.in. usprawnić pracę z opcjonalnym ładowaczem czołowym. Dodatkowo traktor może zostać wyposażony w przedni TUZ o udźwigu 1,4 t.

Jakie nowości zastosowano w ciągnikach serii Case IH Farmall A i Farmall C Selection? fot. mat. prasowe

Nowa konstrukcja kabiny bazuje w tym wypadku na czterech słupkach, dzięki czemu zdaniem producenta oferuje bardzo dobrą widoczność w zakresie 320 stopni. Dodatkowo użytkownicy tej serii ciągników powinni docenić szeroką przestrzeń wejściową, duże drzwi, płaską podłogę i fotel z amortyzowany pneumatycznie.

Farmall C – co go wyróżnia?

Jeszcze mocniejszym bratem Farmalla A jest Farmall C Selection – ciągnik, który ze względu na jego budowę powinien lepiej sprawdzić się przy trudniejszych zadaniach.

Jak podkreśla producent, Farmall C został stworzony dla tych, którzy szukają mocnej maszyny użytkowej zarówno do intensywnej pracy z ładowaczem (m.in. dzięki zastosowaniu nowej dużej osi 1,5 Heavy Duty), jak i do zastosowań przy pracach polowych. Udźwig tylnego podnośnika sięga w przypadku tego modelu 5 t, co zwiększa liczbę możliwych do zastosowania narzędzi.

Co istotne, model ten daje możliwość zamontowania opcjonalnych opon tylnych o rozmiarze 540/65R38 – idealnych do intensywnych działań w terenie. Kabina Farmalla C Selection charakteryzuje się konstrukcją 6-słupkową.