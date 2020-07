Case IH i czeski Bednar razem

Współpraca dotyczy wspólnej dystrybucji maszyn Case IH i Bednar na terenie Wielkiej Brytanii oraz Republiki Irlandii. Na razie?

Podpisany sojusz wchodzący w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku zapewnia dealerom Case IH wyłączność na dystrybucję maszyn czeskiego specjalisty od uprawy bezorkowej Bednar FMT na terenie wspomnianych krajów.

Mamy nieodparte wrażenie, że jeśli współpraca „wypali” to tylko do czasu Bednar FMT pozostanie samodzielną firmą odpowiedzialną we własnym zakresie za sprzedaż i wsparcie sprzedażowe swoich innowacyjnych produktów. Jednakże kooperacja z doświadczoną siecią dystrybucyjną Case IH wydatnie te działania powinna wzmocnić m.in. poprzez wspólne pokazy i prezentacje.

Dlaczego twierdzimy, że powyższa współpraca dystrybucyjna to tylko preludium do ewentualnego przejęcie czeskiej firmy? Koncern CNH Industrial, który jest właścicielem m.in. marek Case IH i New Holland ma „zapędy” do stania się producentem pełnej linii maszyn rolniczych, co powinno pozwolić mu stać się w końcu godnym konkurentem dla wytrawnego globalnego gracza jakim jest John Deere.

Wprawdzie CNH Industrial ma już w swoim portfolio maszyny uprawowe uznanej duńskiej firmy Kongskilde (wraz ze szwedzkim producentem pługów Överum), ale problem w tym, że nigdy nie kojarzyła się ona (mimo iż ma siewniki do siewu bezpośredniego w ofercie) z coraz powszechniej stosowaną w dzisiejszych warunkach uprawą bezorkową.

Marka New Holland chcąc wkroczyć na to pole nawiązała wszak swojego czasu współpracę z brazylijskim producentem maszyn do siewu bezpośredniego Semeato, ale był to bardzo krótki „romans”. Może dlatego, że siewniki z kraju kawy bazowały głównie na rozwiązaniach mechanicznych, dostosowanych odpowiednio do specyficznych wymagań tego konkretnego rynku.

Bednar FMT pozytywne skojarzenia jak najbardziej budzi, a co najważniejsze posiada pełną i sprawdzoną technologię w zakresie uprawy pomijającej pług. Automatycznie staje się więc celem dla większych koncernów nieposiadających doświadczenia w tym segmencie rynku.

Dodajmy jeszcze, że czeska firma to producent rodzinny, który chcą się rozwijać musi dokonywać coraz szerszej ekspansji, a to w dłuższej perspektywie czasowej może okazać się finansowo ponad jego siły.