Case IH i New Holland zaoferują hedery MacDon

Case IH oraz New Holland ogłosiły partnerstwo z firmą MacDon Industries, zajmującą się produkcją hederów typu draper. Co taka współpraca oznacza dla klientów?

MacDon to kanadyjska firma z 70-letnim stażem w produkcji wysokowydajnego sprzętu rolniczego. W ich portfolio znajdziemy m.in. szeroki wybór przystawek żniwnych.

Heder typu draper – czym się charakteryzuje?

Hedery typu draper są to hedery wyposażone w taśmy podające, zamiast tradycyjnych ślimaków podających.

Takie rozwiązanie zdaniem producenta ma oferować większą wydajność zbioru. Dzieje się tak dlatego, że materiał po ucięciu przez kosę jest układany kłosami do przenośnika pochyłego, przez co rotor ma dużo łatwiejsze zadanie przy odseparowaniu ziarna od pozostałych części rośliny.

Co równie istotne, materiał przesuwany przez taśmę podającą nie jest mieszany, jak to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych ślimaków podających.

Kiedy trafią do sprzedaży?

Nowa linia hederów w przypadku marki Case IH będzie dostępna do zamówienia na początku 2022 r. Z kolei do New Hollanda hedery te trafią w sezonie 2023.

Dzięki współpracy z firmą MacDon, zarówno Case IH, jak i New Holland mają zaoferować hedery pod wspólną marką i sprzedawać je poprzez swoich dealerów na całym świecie z wyłączeniem Ameryki Południowej.

- Z niecierpliwością czekamy na współpracę z firmą MacDon, aby zaoferować wysokowydajne rozwiązanie w zakresie zespołu żniwnego, które podnosi poprzeczkę w zakresie produktywności zbiorów – zaznaczył Scott Harris, globalny prezes Case IH.

