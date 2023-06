Firma Case IH została wyłącznym dostawcą ciągników i jednym z głównych sponsorów Potato Europe 2023 – jednego z największych na świecie pokazów dla plantatorów ziemniaków. Case IH planuje również po raz pierwszy w Europie zaprezentować publicznie swoje nowe produkty i technologie, które pomogą znacznie zwiększyć wydajność produkcji ziemniaków.

Potato Europe to ważna impreza, która odbywa się co roku w jednym z krajów będących znaczącymi producentami ziemniaków, czyli głównie we Francji, Niemczech, Holandii oraz Belgii.

Potato Europe 2023 ponownie w Belgii

W tym roku wystawa plenerowa Potato Europe przenosi się do „kraju czekolady i frytek”, a odbędzie się w dniach 6-7 września w miejscowości Kain, niedaleko miasta Tournai położonego w zachodniej Belgii.

W trakcie tego wydarzenia odwiedzający będą mogli zobaczyć statyczne i polowe pokazy najnowszych osiągnięć w dziedzinie maszyn do produkcji ziemniaków.

Case IH jako główny sponsor Potato Europe 2023 pokaże ciągnik Optum 340 CVXDrive

Firma Case IH, jako główny sponsor, swoją ekspozycję skoncentruje na ciągnikach i technologiach (szczególnie na możliwościach i zaletach telematyki AFS Connect) szczególnie istotnych właśnie dla plantatorów bulw ziemniaka.

– Ekspozycja będzie obejmowała europejski debiut nowego flagowego ciągnika serii Optum, czyli modelu Optum 340 CVXDrive z systemem AFS Connect – mówi Matthias Claerbout, kierownik ds. komunikacji Case IH w krajach Beneluksu.

– Producenci ziemniaków coraz częściej poszukują większej mocy, aby wykonywać prace, takie jak formowanie redlin, sadzenie i wykopki, w sposób możliwie najbardziej oszczędny pod względem zużycia paliwa, co wymaga nie tylko większej mocy silnika, ale także wyjątkowych korzyści użytkowych jakie zapewnia przekładnia bezstopniowa. Wyposażony standardowo w bezstopniowy napęd CVXDrive, nowy Case IH Optum 340 z AFS Connect rozszerza kompaktową, ale mocną koncepcję gamy Optum, o model o mocy 340 KM dostępnej w każdych warunkach i maksymalnym momentem obrotowym 1353 Nm – kontynuje Claerbout.

Oprócz tej nowości, marka Case IH zaprezentuje na wystawie Potato Europe również niedawno wprowadzony do oferty model Puma 260 CVXDrive o mocy maksymalnej 302 KM i także z systemem AFS Connect.

System telematyczny Case IH AFS Connect to zwiększona produktywność

A propos systemu AFS Connect, Matthias Claerbout zapowiedział, że odwiedzający Potato Europe będą mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach telematycznych wspomnianego rozwiązania. Pomogą w tym ekrany demonstracyjne ustawione na stoisku Case IH, które zilustrują w jaki sposób technologia ta może pomóc użytkownikom zwiększyć produktywność ich operacji poprzez monitorowanie prac i wprowadzanie ewentualnych poprawek.

– Jako długoletni partner Potato Europe cieszymy się, że możemy ponownie uczestniczyć w tym wydarzeniu i nie możemy się doczekać, aby pokazać odwiedzającym najnowsze osiągnięcia technologiczne użyte w naszych ciągnikach i technologiach, które mogą pomóc w bardziej wydajnej produkcji ziemniaków i innych upraw – podsumował Claerbout.