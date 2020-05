Case IH ma nowego wiceprezesa w Europie

Stanowisko wiceprezesa Case IH w Europie obejmuje Ville Mansikkamäki. Wprowadzona zmiana organizacyjna jest częścią strategii rozwoju „Transform 2 Win” koncernu CNH Industrial.

Nowo powołany wiceprezes Case IH w Europie jest następcą Thierry'ego Panadero, który objął stanowisko szefa działu operacji handlowych CNH Agriculture na naszym kontynencie.

Urodzony w Finlandii Ville Mansikkamäki to „transfer” z koncernu AGCO. Posiada on dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie na różnych stanowiskach w zakresie sprzedaży oraz marketingu. Przed przejściem do Case IH przez siedem lat piastował stanowisko dyrektora sprzedaży Valtra w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (EAME).

Jego nominacja jest częścią szerszej reorganizacji w CNH Industrial w ramach strategii rozwoju korporacyjnego „Transform 2 Win”. Strategia ta ma umożliwić pięciu segmentom operacyjnym globalnego koncernu osiągnięcie pełnego potencjału poprzez reorganizację struktury całej grupy. Takie podejście pozwoli zwiększyć rentowność i uzyskać duże oszczędności dzięki podejmowaniu m.in. trafniejszych działań inwestycyjnych, a to z kolei zaowocuje szerszym rozwojem nowych technologii.

W ramach działań „Transform 2 Win” marka Case IH zamierza umocnić w Europie swoją pozycję dostawcy pełnej linii innowacyjnych, wydajnych oraz niezawodnych maszyn pozwalających farmerom na jeszcze większą efektywność i wydajność.