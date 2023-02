Case IH Magnum 7230 Pro od nowości w jednych rękach. Jak się sprawuje?

Case IH Magnum 7230 Pro z 1998 r. jest w Rolmaku od nowości i nadal pracuje, choć już rzadziej niż kiedyś, fot. K.Pawłowski

„Nothing kills a deere like a Magnum” – taką naklejkę można znaleźć na używanym od ok. 25 lat Case IH Magnum 7230. W tamtym czasie traktory serii Magnum naprawdę sporo wniosły do światowej mechanizacji. Jak wygląda eksploatacja amerykańskiego hitu po latach?

Pracownicy gospodarstwa wspominają, że Case IH Magnum 7230 Pro trafił do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rolmak najprawdopodobniej w 1998 r. Wówczas ciągnik wyposażony w sześciocylindrowy silnik o mocy 224 KM musiał robić wrażenie. Czytaj więcej Gospodarstwo Rolmak - 1800 ha i pełna paleta kolorów maszyn I robił. Był to pierwszy tego typu sprzęt w powiecie hajnowskim. Co ciekawe maszyna do tej pory jest używana w Makówce i stała się swoistą maskotką firmy. Siła magnum Kiedyś Clint Eastwood jako bezlitosny dla opryszków Harry Callahan biegał po ulicach San Francisco z bronią wyposażoną w amunicję Magnum 44 w ręku. Od tego momentu amerykański rewolwer marki Smith & Wesson (znany od lat 50.) stał się synonimem solidności i celności. Gdy Case IH, jeszcze jako firma rdzennie amerykańska, w 1987 r. wprowadzała na rynek model Magnum legenda broni i amunicji o tej nazwie była niezwykle żywa i znana. Nic dziwnego, że przydomek szybko się przyjął, a ciągniki tej serii zdobyły sobie rzesze fanów. Ale na sukces tej serii ciągników wpłynęła nie tylko dobrze dobrana nazwa, bo kanciaste Case'y słyną przede wszystkim z doskonałej żywotności, a swego czasu były jednymi z mocniejszych i wygodniejszych w obsłudze traktorów na świecie. Niemal zabytkowy Case IH jest traktowany w Rolmaku jako maskotka firmy, fot. K.Pawlowski Warto wspomnieć, że seria Magnum była pierwszym ciągnikiem zbudowanym wspólnymi siłami firm Case i International Harvester po połączeniu tychże w 1984 r. Obie marki zaczęły pracować na nową serią ciągników już jesienią 1985 r. Traktor, który miał szokować sporą mocą i nowoczesnym designem był projektem od podstaw, całkowicie zrywającym z poprzednikami. Zresztą dealerzy sami domagali się nowej serii o większej mocy. Czytaj więcej Magnum trzyma cenę Warto wspomnieć, że seria Magnum była pierwszym ciągnikiem zbudowanym wspólnymi siłami firm Case i International Harvester po połączeniu tychże w 1984 r. Obie marki zaczęły pracować na nową serią ciągników już jesienią 1985 r. Traktor, który miał szokować sporą mocą i nowoczesnym designem był projektem od podstaw, całkowicie zrywającym z poprzednikami. Zresztą dealerzy sami domagali się nowej serii o większej mocy. Pierwsza seria Magnum 7100 składała się z czterech modeli: 7110 (130 KM), 7120 (150 KM), 7130 (170 KM) i 7140 (195 KM). W każdym zastosowano sześciocylindrowe silniki z turbodoładowaniem, zaprojektowane specjalnie dla tych ciągników przez firmę Consolidated Diesel Corporation. Mało znana z polskiego punktu widzenia firma produkująca silniki była wówczas współwłasnością firm Case IH i Cummins. Od 2008 r. należy w całości do Cumminsa.

