Popularna wśród rolników stałokomorowa prasa rolująca Case IH RB 344 doczekała się modernizacji. Jakie zmiany zaszły w maszynie?

Udoskonalona stałokomorowa prasa rolująca RB 344 marki Case IH wprowadza do poprzedniego modelu szereg zarówno innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, jak i elementów zwiększających wydajność.

- Model RB 344 cieszy się dużą popularnością w całej Europie dzięki produkowaniu bel o regularnym kształcie i wysokim stopniu zgniotu o wymiarach 120 x 125 cm z każdej uprawy roślinnej. Rolnicy niezwykle cenią łatwość użytkowania, wszechstronność, niezawodność, wytrzymałość i niskie koszty konserwacji - zaznacza Michał Jankowski, menadżer ds. marketingu produktu w Case IH.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Prasa po modernizacji

Do najważniejszych elementów konstrukcyjnych prasy RB 344 należy nowoczesna osłona boczna, składająca się z solidnej metalowej ramy, górnych zawiasów i wsporników wykorzystujących sprężyny gazowe. Z zapewnień producenta wynika, iż zapewnia ona prosty dostęp podczas prac serwisowych i konserwacyjnych, a także chroni zapasowe rolki siatki przechowywane w maszynie.

Gumowe zderzaki umieszczone po obu stronach ramy klapy tylnej zapewniają jej ciche i delikatne zamykanie; wiązka przewodów została poprowadzona wewnątrz osłony rurowej i zmieniono położenie przednich reflektorów, aby jak twierdzi producent uzyskać solidny i profesjonalny wygląd.

Popularna wśród rolników stałokomorowa prasa rolująca Case IH RB 344 doczekała się modernizacji fot. mat. prasowe

Pod nowymi osłonami prasy RB 344 znajduje się wiele udoskonaleń mechanicznych. Do napędu rolki zgarniającej, komory prasy, rolki podłogowej i podbieracza zastosowano wysokiej jakości łańcuchy z chromowanymi sworzniami i hartowanymi płytkami, które charakteryzują dłuższa żywotność i niższe koszty eksploatacji.

Jak dodaje producent, łożyska, na których są osadzone główna przekładnia, rolka zgarniająca i boczny rotor, zostały udoskonalone poprzez zastosowanie niezwykle skutecznych uszczelek, zapobiegających przenikaniu zanieczyszczeń.

W podbieraczu o szerokości 2 m zastosowano stalowe palce o gęstym rozstawie i długie osłony - pozwala to na sprawne zbieranie materiału roślinnego i płynne podawanie go do podajnika i komory prasy. Jak podkreśla producent, wpłynęło to na zwiększenie przepustowości nawet podczas pracy przy zbiorze materiału roślinnego z ciężkich pokosów bez strat.

Precyzyjny system regulacji stopnia zgniotu ma zaś gwarantować formowanie bel zgodnie z określonymi warunkami, które można modyfikować lub kontrolować z fotela w ciągniku.

Kolejnym elementem zwiększającym niezawodną i wysokowydajną pracę jest sprawdzony w praktyce, hydrauliczny mechanizm nawrotny rotora marki Case IH, oferowany jako wyposażenie fabryczne w modelach z podajnikiem rotorowym. Zastosowano w nim sprzęgło jednokierunkowe, które umożliwia operatorowi szybką i prostą zmianę kierunku obrotu rotora w celu usunięcia zatoru bez wychodzenia z kabiny.

Wszechstronność prasy RB 344 udoskonalono poprzez zastosowanie sieczkarni rotorowej wyposażonej w 15 elektrycznie włączanych noży, która zapewnia równomierne cięcia materiału roślinnego, pozytywnie wpływa na jego jakość i redukuje straty przy cięciu.

​- Nową wersję tej bardzo popularnej i skutecznej prasy wyróżniają nowoczesne i atrakcyjnie wizualnie wzornictwo nawiązujące do innych produktów marki Case IH. W naszej ofercie znajdują się dwa modele - RB 344 F z podajnikiem rotorowym i RB 344 R z sieczkarnią rotorową, które można już nabywać u dealerów. Obie cechuje niezwykła efektywność i możliwość komfortowego użytkowania z ciągnikami o mocy poniżej 80 KM - podsumowuje Michał Jankowski, menadżer ds. marketingu produktu w Case IH