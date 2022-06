Trzymodelowa seria ciągników Case IH Luxxum doczekała się modernizacji. Największa zmianę dostrzeżemy już po otwarciu maski.

Seria ciągnikow Case IH Luxxym obejmuje 3 modele o mocach 101, 110 oraz 117 KM. Traktory te doczekały się nowej jednostki napędowej spełniającej aktualne wymogi względem toksyczności spalin.

Case IH Luxxum z nowym silnikiem

Od teraz seria Luxxum oferowana będzie z nowymi silnikami FPT o pojemności 3,6 l. Tym samym producent zwiększył pojemność skokową jednostki o 0,2 l względem poprzednika. Pozwoliło to na zwiększenie mocy oraz momentu obrotowego. Co więcej, maksymalny moment obrotowy jest teraz uzyskiwany przy niższej prędkości obrotowej silnika wynoszącej 1300 obr./min.

Nowy Case IH Luxxum otrzymał silnik o pojemności 3,6 l spełniający aktualne normy czystości spalin Stage V fot. mat. prasowe

Jak twierdzi producent, pozwoliło to na poprawienie dynamiki pracy silnika pod obciążeniem i zdolność rozruchu przy dużych obciążeniach.

– Już teraz Luxxum jest bardzo popularnym modelem używanym przez gospodarstwa mieszane hodowlane, zarówno na obszarach górskich, jak i nizinnych. Najnowsze udoskonalenia technologiczne sprawiają, że jest jeszcze bardziej atrakcyjny do użytku w zastosowaniach na pochyłościach lub z większą przyczepą. Gdy dodać do niego kolejne ulepszenia, staje się prawdziwie wszechstronnym modelem. – mówi Can Tümer z firmy Case IH.

Nowy układ oczyszczania spalin

Zmodernizowane ciągniki Luxxum zyskały również nowy układ oczyszczania spalin, tj. bezobsługowe rozwiązanie „Compact HI-eSCR2”. Aby spełnić wymogi normy Stage V, w układzie tym zastosowano katalizator utleniający do silników wysokoprężnych (DOC), bezobsługowy filtr cząstek stałych i układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Jak zapewnia producent, niski 10-procentowy współczynnik recyrkulacji spalin silnika to opcja, która pomaga zoptymalizować spalanie i jednocześnie ograniczyć do minimum używanie układu SCR w jednoczęściowej kompaktowej konstrukcji znajdującej się pod maską.

Dzięki niewielkim rozmiarom nie zakłóca on widoczności z przodu, ani nie wpływa negatywnie na zwrotność maszyny. Układ oczyszczania spalin Compact HI-eSCR2 nie wymaga konserwacji, co oznacza, że podczas całego cyklu eksploatacji nie ma konieczności wymiany części ani czyszczenia mechanicznego.

Więcej opcji i nowy ładowacz czołowy

Ciągniki Luxxum Stage V są obecnie oferowane z kilkoma nowymi opcjonalnymi rozwiązaniami, wśród których należy wspomnieć o chociażby kierownicy ze skórzanym obiciem, dywanikiem w kabinie, pakietem oświetlenia z dwoma nowymi reflektorami roboczymi (łącznie 10 reflektorów).

Ze względu na swoje kompaktowe wymiary Luxxum często wyposażany jest w ładowacz czołowy fot. mat. prasowe

Dla właścicieli ciągników Luxxum jako maszyn wielofunkcyjnych jedną z najważniejszych funkcji jest obsługa ładowacza czołowego. Nowe maszyny będą miały w pełni kompatybilny joystick elektrohydrauliczny, który przyspieszy tempo pracy. Łączy on w sobie elementy sterujące ładowacza czołowego z elementami sterującymi skrzyni biegów, dzięki czemu nie ma potrzeby przełączania między Multicontrollerem a joystickiem.

Joystick jest kompatybilny z nowymi ładowaczami czołowymi z serii L, choć dostępne są różne serie ładowaczy, dostosowane do różnych potrzeb klienta. Seria „A” jest funkcjonalna, prosta, niezawodna i ekonomiczna, natomiast seria „U” idealnie nadaje się do prac codziennych. Flagowa seria „T” jest przeznaczona do prac intensywnych. Dostępny jest także duży wybór osprzętu.

Nowe ciągniki i ładowacze można nabyć za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Case IH w całej Europie.