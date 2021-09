Case IH ogłasza swój powrót do targów rolniczych

Case IH, od września 2021 roku, będzie prezentować swoją ofertę na najważniejszych targach rolniczych w Europie, aby ponownie nawiązać kontakt z klientami po rozłące spowodowanej epidemią koronawirusa.

Case IH ogłosił plany uczestnictwa w głównych europejskich targach rolniczych w 2021 i 2022 roku, w ramach programu mającego na celu ponowne nawiązanie kontaktu z klientami.

Jak zapewnia producent, wydarzenia będą organizowane z najwyższą możliwą dbałością o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników marki Case IH, przy ścisłym przestrzeganiu środków bezpieczeństwa obowiązujących w każdej lokalizacji.

Case IH powraca na targi

Program wystawienniczy, który może ulec zmianie w zależności od obowiązujących przepisów związanych z pandemią COVID-19, rozpocznie się od targów Innov-Agri we Francji w dniach od 7 do 9 września 2021 r., gdzie Case IH zaprezentuje najnowszą wersję cieszącego się dużym powodzeniem modelu Optum CVXDrive.

Część pokazów polowych w ramach Innov-Agri, które obejmą łącznie obszar 160 ha, odbędzie się w Outarville, na południowy zachód od Paryża.

Liczne targi w całej Europie

Kolejne duże wydarzenie, w którym Case IH weźmie udział w tym roku, to Agribex. Te największe w Belgii halowe międzynarodowe targi rolnictwa i sektora zieleni odbędą się w Brussels Expo w dniach od 7 do 12 grudnia.

Na rok 2022 marka Case IH potwierdziła swoją obecność na pięciu głównych wystawach, choć do harmonogramu mogą zostać dodane kolejne wydarzenia.

Przyszły rok rozpocznie się od targów FIMA 2022 – w dniach od 8 do 12 lutego. 42. Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych, będące ważną wizytówką sektora rolniczego w Europie Południowej, odbędą się w Saragossie, w Hiszpanii.

Zespół Case IH uda się następnie do Hanoweru w Niemczech, gdzie w dniach od 27 lutego do 5 marca odbędą się wiodące na świecie targi maszyn rolniczych - Agritechnica.

W dalszej części roku Case IH będzie prezentować swoje produkty na imprezie SIMA 2022. Z okazji 100-lecia targów SIMA wydarzenie to odbędzie się w Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte w Paryżu, w dniach od 6 do 10 listopada. W listopadzie marka weźmie również udział w EIMA International 2022, 45. Międzynarodowej Wystawie Maszyn Rolniczych, która odbędzie się w Bolonii we Włoszech.

Ostatnią datą w kalendarzu imprez Case IH na przyszły rok będzie Agraria 2022 w Wels w środkowej Austrii w dniach od 23 do 26 listopada.

Case IH w Bednarach

Case IH równocześnie potwierdził swoją obecność na targach Agro Show w Bednarach, gdzie zaprezentuje liczne nowości przy pomocy autoryzowanego dealera.

Na miejscu odbędzie się oficjalna, polska premiera ciągnika Optum AFS CONNECTTM a także będziemy mogli przyjrzeć się z bliska kombajnowi Axial-Flow 8250, ciągnikom z serii Puma, Vestrum 130, Maxxum 125, nowej prasie RB 344 oraz ładowarkom teleskopowym Farmlift 935.