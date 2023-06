Case IH Puma 150 Multicontroller i jego problemy z hydrauliką

Podziel się

Brak odpowiedniej wydajności układu hydraulicznego przy niższych prędkościach silnika utrudnia rolnikowi codzienną pracę fot. Tomasz Kuchta

Do naszej redakcji niedawno zgłosił się rolnik od 2 lat użytkujący najnowsze wcielenie ciągnika Case IH Puma 150 Multicontroller, w którym to układ hydrauliczny dysponuje niewystarczającym zdaniem gospodarza wydatkiem. Czy to odosobniony przypadek, czy po prostu ten model tak ma?

W dzisiejszych ciągnikach rolniczych układ hydrauliczny ma coraz większe znaczenie, bowiem w maszynach towarzyszących stale rośnie ilość osprzętu zasilanego olejem hydraulicznym. Z jednej strony daje to dodatkowy komfort operatorom i przede wszystkim zwiększa jakość pracy tego typu sprzętem, a z drugiej podnosi poprzeczkę dla samych układów hydraulicznych ciągników. Układ hydrauliczny nie domaga Już w momencie zakupu ciągnika Mateusz Wójcik, rolnik z Jakubowic w woj. świętokrzyskim, zwracał uwagę na parametr wydatku pompy hydraulicznej i finalnie postawił na traktor wyposażony w opcjonalną pompę hydrauliczną o wydajności 150 l/min. Ta opcja w jego specyfikacji wymagała dodatkowej dopłaty. Wydajna hydraulika miała być przydatna przy pracy z nieco bardziej wymagającymi maszynami – mowa m.in. o 6-rzędowym siewniku punktowym Väderstad Tempo T, gdzie wentylator napędzany jest olejem hydraulicznym. Podobna sytuacja ma miejsce w agregacie uprawowo-siewnym Amazone z siewnikiem AD-P 3000 nabudowanym na bronie wirnikowej KX 3000.

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News