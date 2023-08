Jakiś czas temu pokazywaliśmy szpiegowskie zdjęcia nowego Quadtraca 715. Wówczas przedstawiciele marki Case IH zapowiedzieli, że ciągnik oficjalnie zobaczymy pod koniec sierpnia w Decatur w stanie Illinois. No i zobaczyliśmy.

Kontynuujemy prezentację nowości z amerykańskiej wystawy Farm Progress Show 2023, na której tradycyjnie sporo nowości pokazała marka Case IH. Wśród premier największą uwagę zwraca Case IH Quadtrac 715 AFS Connect, który został najmocniejszym ciągnikiem w historii firmy. O jego pojawieniu się na rynku już wspominaliśmy.

Nowy sprzęt Case IH wyposażony został w premierowy silnik Cursor 16L TST firmy FPT, który jest w stanie wygenerować moc znamionową w wysokości 715 KM oraz maksymalną 778 KM.

Case IH Farmall 75C Electric to technologiczny brat New Hollanda T4 Electric Power, fot. mat. prasowe CNH

Steiger 715 Quadtrac

Całkowicie nowy Quadtrac to tylko jedna z premier podczas wystawy w Illinois. Z okazji 100-lecia serii Farmall amerykańska marka zaprezentowała także wersję elektryczną swoich kompaktowych ciągników. Farmall 75C Electric to najprawdopodobniej konstrukcyjny brat New Hollanda T4 Electric Power, o którym już na łamach Farmera wspominaliśmy. Premier jest znacznie więcej, a o najciekawszych z nich z pewnością jeszcze napiszemy.

Na rynku amerykańskim nowy Quadtrac występuje pod marką Case IH Steiger i można już na niego składać zamówienia.

Ciągnik pod nazwą Case IH Quadtrac 715 AFS Connect pojawi się także w Europie, a jego oficjalną premierę zaplanowano podczas targów Agritechnica w Hanowerze w listopadzie br. Redakcja Farmera będzie miała okazję zobaczyć nowego Quadtraca 715 jeszcze we wrześniu podczas prezentacji nowości Case IH oraz Steyr w Austrii.

Case IH Quadtrac 715 przy pracy, fot. mat. prasowe CNH

- Przy pracach rozwojowych nad ciągnikiem Quadtrac 715 nie chodziło tylko o moc. Przyświecał nam cel stworzenia ciągnika, który spełni wymogi największych gospodarstw w naszym regionie, zdolnego do obsługi narzędzi z ich idealną prędkością, osiągającego wysoką wydajność i pozwalającego na wykonywanie prac w idealnym momencie, nawet w trudnych warunkach roboczych, by maksymalnie wykorzystać krótkie okresy dobrej pogody. Chcieliśmy również chronić glebę dzięki większej powierzchni kontaktu z podłożem i redukcji liczby przejazdów, co również przekłada się na większą efektywność i ograniczenie do minimum powierzchni pól, po których poruszają się maszyny – powiedział Franz Josef Silber, menadżer ds. marketingu ciągników o wysokiej mocy i z napędem na 4 koła marki Case IH.

Nowy imponujący silnik FPT

W modelu Quadtrac 715 z gąsienicowym układem jezdnym zastosowano po raz pierwszy w segmencie ciągników nowy silnik Cursor 16L TST firmy FPT. Ma on o 23 proc. większą pojemność skokową niż motor zastosowany w modelu Quadtrac 645 (Cursor 13L TST) i rozwija moc maksymalną 778 KM przy prędkości obrotowej silnika 1 900 obr/min oraz osiąga maksymalny moment obrotowy 3 255 Nm przy zaledwie 1 400 obr/min. Wysoki moment obrotowy zapewnia dwustopniowa turbosprężarka z chłodnicą międzystopniową, gwarantująca wysoką responsywność w trudnych warunkach.

Przerwy na tankowanie zostały ograniczone dzięki wbudowaniu szerszych siodłowych zbiorników paliwa na tylnej ramie, których łączna pojemność wynosi 1 968 l – czyli o 11 proc. więcej niż w modelu Quadtrac 645.

Case IH Quadtrac 715 AFS Connect z przodu, fot. mat. prasowe CNH

Jeśli chodzi o przekładnie, to w tym wypadku zastosowano 16-stopniową skrzynie typu Powershift PowerDrive marki Case IH z automatycznym zarządzaniem wydajnością (APM). Przekładnia jest już znana z innych modeli serii Quadtrac AFS Connect.

Udoskonalone gąsienice

Nowe gąsienice do prac ciężkich zdecydowanie się różnią od stosowanych w pozostałych modelach ciągników Quadtrac. Są one o 305 mm dłuższe, co ma zwiększyć powierzchnię kontaktu z glebą, efektywniej przenosić moc, zwiększyć trakcję i zredukować ugniatanie gleby. Średnica koła napędowego została zwiększona z 910 mm do 1 008 mm, a na koło napędowe zachodzi pięć żeber zamiast czterech, co pozwala przenosić większy moment obrotowy i wydłużyć żywotność gąsienicy.

Case IH Quadtrac 715 może się podobać

Na zewnątrz nowy ciągnik Quadtrac 715 odróżnia się od innych modeli z tej serii poprzez charakterystyczne wzornictwo maski, która została podniesiona o 31 proc. Ma to ułatwić wykonywanie prac konserwacyjnych, poza tym można ją otwierać za pomocą elektrycznego siłownika, do którego obsługi służy przycisk znajdujący się w zamykanej skrzynce obok stopni do kabiny.

Nowy Quadtrac 715 żadnej pracy się nie boi, fot. mat. prasowe CNH

Odświeżona została również stylistyka świateł z nowymi reflektorami drogowymi z diodami LED i reflektorami roboczymi o większym o 11 proc. natężeniu światła wynoszącym 25 420 lumenów. Uzupełnieniem tego są nowe, montowane na kabinie trzy zestawy reflektorów roboczych o natężeniu światła równym 45 600 lumenów i zasięgu działania 360 stopni.

Dajcie mu solidne narzędzia

Belka zaczepowa kategorii 5 jest dostosowana do możliwości korzystania z największych narzędzi na rynku. Opcjonalny TUZ kategorii 4, który niedawno został wprowadzony także w innych nowych modelach Quadtrac posiada udźwig 10 092 kg i został zaprojektowany od podstaw pod kątem możliwości modelu Quadtrac 715.

Maksymalnie osiem zaworów hydrauliki zewnętrznej jest zasilanych z pompy hydraulicznej o wydatku 216 l/min lub opcjonalnej podwójnej pompy hydraulicznej SmartTorque o wydatku 428 l/min. Czy Quadtrac może mieć problemy z jakąkolwiek pracą w polu?

Quadtrac 715. Jeszcze więcej komfortu w kabinie

Oczywiście nowy Quadtrac 715 to także więcej komfortu i systemów poprawiających jakość pracy. Bezpieczny i prosty dostęp do kabiny z zewnątrz zapewniają kręcone schody, natomiast komfortową jazdę gwarantuje czteropunktowa amortyzacja kabiny.

Wbudowane w podsufitce poręcze oraz słupek A z prawej strony pozwalają na łatwy montaż monitora. W razie potrzeby można na nich zamontować drugi monitor AFS Pro 1200 do obsługi układu prowadzenia AFS AccuGuide i układu zarządzania skrętem na uwrociu AccuTurn Pro, do sterowania narzędziami kompatybilnymi z magistralą Isobus, prowadzenia maszyny i wielu innych zastosowań.

Wnętrze kabiny nowego Quadtraca 715, fot. mat. prasowe CNH

Technologia AFS Connect umożliwia rejestrację danych dotyczących pojazdu i danych agronomicznych, a także dwukierunkowe przesyłanie danych pomiędzy ciągnikiem a portalem internetowym myCaseIH, co pozwala na zdalne wsparcie i monitorowanie maszyny przez właściciela, a po uzyskaniu jego zgody również dealera.