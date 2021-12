Case IH Quadtrac kolejnej generacji. Nowe zdjęcia

Niedawno pisaliśmy o kolejnej odsłonie kultowego ciągnika Case IH Quadtrac. W sieci pojawiły się właśnie kolejne zdjęcia obrazujące jak będzie najprawdopodobniej wyglądał on w kolejnej odsłonie.

"Zdjęcia szpiegowskie" nowego Case’a IH Quadtrac zrobiono gdzieś na amerykańskim środkowym zachodzie. Maszyna charakteryzuje się wyciągniętym „nosem”, co niektórzy porównują do najnowszych maszyn marki Fendt. Naszym zdaniem porównanie błędne, ale fakt, że stylistyka kolejnego Quadtraca nie każdemu przypadnie do gustu.

A co Wy sądzicie na temat nowego „języka stylistycznego” marki Case IH?