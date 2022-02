Case IH sponsorem Aprili w wyścigach serii MotoGP 2022

Marka należąca do CNH Industrial w sezonie 2022 będzie wspierać wiodący zespół wyścigów motocyklowych. Współpraca z Aprilią rozpocznie się od pierwszych zawodów w Katarze.

Włosi połączyli coś co na pierwszy rzut oka jest na dwóch skrajnych biegunach: maszyny rolnicze i szybkie motocykle. Kluczowa marka rolnicza CNH Industrial połączy siły z jedną z najbardziej utytułowanych marek w historii wyścigów motocyklowych.

Aprilia Racing, będąca częścią włoskiej Grupy Piaggio, zdobyła setki zwycięstw w poszczególnych zawodach i 54 tytuły mistrza świata we wszystkich kategoriach wyścigów motocyklowych. Zawodnicy zespołu Aleix Espargaró i Maverick Vinales, dwaj najbardziej utalentowani kierowcy w mistrzostwach, będą walczyć o kolejne tytuły dla Aprili.

- Case IH i Aprilia Racing łączy o wiele więcej niż się wszystkim wydaje. Są to zapotrzebowanie na wysokie osiągi i moc, prestiż i pasja, a także praca zespołowa i konkurencyjność. Wszystkie wymienione cechy są niezbędne do działania na najwyższym poziomie. Dlatego cieszymy się, że możemy współpracować z Aprilia Racing, jednym z wiodących konstruktorów MotoGP. I wierzymy, że będziemy dzielić ten sam poziom sukcesu na torze i w terenie. Czas najwyższej sprawności i niezawodność mają kluczowe znaczenie zarówno w wyścigach motorowych, jak iw codziennej działalności rolniczej, a analiza danych jest ważnym elementem sukcesu na polach oraz na torach testowych i wyścigowych. Niezależnie od tego, czy dążysz do wygrywania wyścigów i mistrzostw, czy też koncentrujesz się na żniwach, dokładne planowanie i zrozumienie milionów zmiennych danych ma fundamentalne znaczenie – powiedział Mirco Romagnoli, wiceprezes Case IH i STEYR Europe.

Case IH i Aprilia Racing zaczną współpracę już od pierwszego wyścigu w Katarze, fot. mat. prasowe CNH Industrial

- Naprawdę nie mogę się doczekać następnego sezonu z Case IH po naszej stronie. Mam nadzieję, że fani obu marek są gotowi ścigać się z nami. Jeśli chodzi o ogólnoświatowe wyzwania i dobre wyniki, łączy nas to samo - zwycięskie nastawienie i pragnienie sukcesu. Wierzymy również w innowacyjność i pracę zespołową, dwa kluczowe aspekty rywalizacji na najwyższym poziomie: Mistrzostwa Świata MotoGP dla Aprilia Racing i globalnego rynku Case IH – cieszył się ze współpracy dyrektor generalny Aprilia Racing, Massimo Rivola.

MotoGP jak Formuła 1

Wyścigi serii MotoGP to odpowiednik Formuły 1 w zawodach motocyklowych. W tej chwili mistrzostwa składają się z 19 wyścigów rozgrywanych na kilku kontynentach.

Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych organizowane są od 1949 r.

Dzięki zawodom producenci, oprócz splendoru i korzyści marketingowych, zdobywają sporo doświadczenia w testowaniu najnowszych technologii z dziedziny konstrukcji motocykli i ich opon. W tej chwili podstawowymi firmami na torach są: Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki, Aprilia oraz KTM.

Silniki o pojemności około 1000 cm³ osiągają moc do nawet ok. 250 KM, a prędkości rozwijane podczas zawodów mogą osiągać nawet 350 km/h. Rekord prędkości na torze podczas zawodów należy do Andrei Iannone, który w 2016 r. na torze w Mugello osiągnął prędkość 354,9 km/h.