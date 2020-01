Case IH z nagrodą innowacyjności ASABE 2020

Marka Case iH została nagrodzona za niedawno wprowadzony ciągnik Magnum AFS Connect. Oferuje on zupełnie nowe, w pełni konfigurowalne elementy sterujące w celu ułatwienia obsługi maszyny.

Firmy z całego świata co roku zgłaszają swoje najlepsze produkty do konkursu AE50. Są one oceniane przez międzynarodowych ekspertów inżynieryjnych pod względem ich wpływu na przemysł spożywczy i rolniczy. 50 najlepszych produktów otrzymuje nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Rolnictwa i Biologii (ASABE).

Liczne udogodnienia

Kapituła konkursowa doceniła nowe rozwiązania zapewniające rolnikom swobodę zarządzania, monitorowania, a także przesyłania danych dotyczących maszyny tak, jak chcą. Nowa odsłona systemu operacyjnego umożliwia zdalne wyświetlanie ekranu, diagnostykę serwisową oraz aktualizacje oprogramowania.

Szeroki wachlarz opcji

Ciągnik Case Magnum AFS Connect posiada względem poprzednika obszernie zmodyfikowaną kabinę. Znajdziemy tam nowe i obszerne drzwi wkomponowane w czterosłupkową bryłę. Klienci mogą zdecydować się na system otwierania maszyny bez kluczyka – rozwiązanie dobrze znane z branży motoryzacyjnej.

W celu ułatwienia skręcania w ramach wyposażenia dodatkowego można wybrać rozwiązanie umożliwiające dohamowanie wewnętrznej gąsienicy lub koła. Ciekawostką jest również układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu. Pozwala on na zmianę szybkości reakcji kół na ruchy kierownicą podczas pracy w terenie lub na drodze.

Dostępne modele

Na rynku europejskim dostępne będą modele Magnum 310, 340, 380 i 400. Wszystkie ciągniki wyposażone są w sześciocylindrowe, turbodoładowane silniki o pojemności 8,7 l. w celu spełnienia unijnych przepisów w zakresie emisji spalin Stage V wykorzystują one najnowszą technologię FPT Hi-eSCR2. Model Magnum 400 jest dostępny jedynie z przekładnią PowerDrive 21/5, która oferuje prędkość 40 i 50 km/h przy obniżonej prędkości obrotowej silnika. Z kolei modele Magnum 380 oraz 400 mogą zostać wyposażone w tylną gąsienicę – rozwiązanie Rowtrac.

Na Starym Kontynencie ciągnik Magnum AFS Connect został zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku podczas corocznych Dni Pola Case IH, a w Polsce w grudniu 2019 r. Producent zapewnia, że maszyny demonstracyjne ukażą się połowie obecnego roku. Wtedy również zostaną dostarczone klientom pierwsze ciągniki.