CEMA: Lekki wzrost liczby zarejestrowanych traktorów w UE w 2019 r.

Jak ogłosiła Europejska Federacja Przemysłu Maszyn Rolniczych (CEMA) 154 321 traktorów zostało zarejestrowanych do stosowania w rolnictwie w UE w 2019 r. Odpowiadało to wzrostowi o 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według CEMA rejestracje wzrosły we wszystkich klasach w całej Europie, z wyjątkiem ciągników o mocy powyżej 221 kW, które spadły o 4 proc. w porównaniu do 2018 r. Podobnie jak w poprzednich latach można było zaobserwować, że ponad połowa zarejestrowanych ciągników miała mniej niż 75 kW, a co czwarty nie był silniejszy niż 110 kW.

Najważniejszymi rynkami ciągników w ubiegłym roku były Francja i Niemcy, które odpowiednio 16- i 15-procentowy udział we wszystkich rejestracji europejskich. 10 proc. rejestracji dokonano we Włoszech. W Wielkiej Brytanii było ich 8 proc., a Hiszpanii 6 proc.. Według CEMA we Francji w 2019 r. zarejestrowano 34 555 ciągników do zastosowań rolniczych i ogrodniczych. Odpowiadało to wzrostowi o 15 proc. bez maszyn ogrodniczych i prawie 26 proc. z maszynami używanymi w ogrodnictwie.

W Niemczech zarejestrowano 28 980 nowych ciągników rolniczych. odpowiadało to wzrostowi o prawie 5 proc. Według CEMA, we Włoszech liczba nowych rejestracji pozostała prawie stabilna i wyniosła 18 575 szt., podczas gdy w Wielkiej Brytanii wzrosła o nieco ponad 5 proc. do 14 544.

Jednak według CEMA, należy pamiętać, że w 2018 r. nastąpił niezwykły spadek rejestracji z powodu nowych wymogów prawnych. Trzeba było to uwzględnić przy ocenie rozwoju. Biorąc to pod uwagę, liczba nowych rejestracji w 2019 r. była stabilna.