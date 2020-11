CEMOS w ciągniku Claas Axion 870 z pługiem – jak to działa?

Do niedawna Claas oferował system CEMOS tylko w swoich kombajnach. W tym roku to się zmieniło – może być już stosowany w ciągnikach dużej mocy z przekładnią bezstopniową. O tym jak działa mogliśmy się przekonać podczas pokazu pracy traktorem Claas Axion 870 z pługiem Lemken.

System optymalizacji parametrów pracy maszyny - CEMOS - w przypadku ciągników nie tylko podpowiada jak ustawić np. działanie skrzyni biegów i silnika pod kątem najbardziej efektywnej pracy, ale też może poinstruować krok po kroku jak wyregulować inne parametry ciągnika pod kątem ustawienia do pracy z zaczepionym narzędziem. Chodzi m.in. o balastowanie i ustawienie ciśnienia w ogumieniu przednim i tylnym do konkretnej pracy.

System CEMOS można zamówić przy pierwszej konfiguracji (fabrycznej) z ciągnikiem od Arion 500 do Axion 900. Wymóg: bezstopniowa skrzynia CMATIC oraz terminal dotykowy CEBIS. Możliwa jest również późniejsza instalacja systemu do maszyn już wyprodukowanych – trzeba tylko spełnić wymienione powyżej warunki.

CEMOS poinstruuje krok po kroku

Jak to działa w praktyce? To dość proste, bo to komputer za pośrednictwem terminala CEBIS prowadzi operatora po kolei po ustawieniach zadając pytania. Zadawane są pytania takie jak: rodzaj zaczepionego narzędzia, wilgotność gleby – przy czym trzeba wspomnieć że rolnik nie musi tutaj wprowadzać „abstrakcyjnych” wartości np. procentowych, których raczej nie miałby jak zmierzyć, ale po prostu komputer daje możliwość wyboru zwykłych określeń jak: normalne, wilgotne, suche….

Ustawienie dotyczące odpowiedniego zbalastowania ciągnika, fot.kh

Dalej jest rodzaj gleby oraz pytanie: co będzie uprawiane (w naszym przypadku było to ściernisko po kukurydzy), czy głębokość robocza w centymetrach.

W następnym etapie CEMOS pyta o rozmiar opon. Tę wartość oczywiście można wybrać jako stałą dla danego ciągnika.

Kolejna kwestia dotyczy balastu: jakie mamy i co jest zalecane: z przodu, na kołach i z tyłu.

- W tym konkretnym przypadku CEMOS zaleca nam 2000 kg z przodu i 0 kg na tylnych kołach. Do tylnego obciążnika się nie odnosimy bo tutaj akurat mamy zaczepiony pług, natomiast na tylnych kołach mamy po 400 kg, więc taką realną wartość wpisujemy. Później, podczas pracy, system analizując bieżące warunki może nam ew. podpowiedzieć czy coś należy odjąć lub dołożyć aby praca była jak najbardziej efektywna – wyjaśnia Sylwester Olędzki z Claas Polska, prowadzący prezentację ciągnika.

Dalej system zaleca odpowiednie ciśnienie w ogumieniu. W naszym przypadku było to 0,6 (przód) i 1,6 bara (tył). Warto wspomnieć, że uwzględniane są tutaj również odchylenia od zaleceń, m.in. w przypadku braku określonego obciążnika przedniego.

Interaktywny przewodnik w ustawieniu pługa

Ale to nie wszystko co może CEMOS. System może bowiem podpowiedzieć również jak ustawić podczepione narzędzie – na razie dotyczy to pługów, ale producent zapowiada wprowadzenie kolejnych maszyn. Takiej sytuacji – z pługiem – mieliśmy okazję doświadczyć właśnie podczas testu polowego na Podlasiu w m. Smorczewo.

To bardzo ciekawa opcja, bo w tym przypadku CEMOS staje się interaktywną instrukcją do ustawienia narzędzia. Do systemu wprowadzone są dane producenta pługa i dotyczące konkretnego modelu.

CEMOS wyświetli kolejne kroki w ustawieniu pługa, fot.kh

Po podczepieniu pługa na monitorze pojawiają się komunikaty (oczywiście w j. polskim) z informacjami i szczegółowymi wskazówkami poszczególnych nastawów, np. typ orki, czy jest zaczepiony wał, a jeśli tak to jaki, czy jest optymalny rozstaw tylnych i przednich kół ciągnika, ustawienie cięgieł dolnych, stabilizatorów cięgieł.

Dane z CEMOS dotyczą ustawienia konkretnego modelu pługa, fot.kh

W dalszej kolejności – punkt zaczepienia i wyregulowanie łącznika górnego dla uzyskania najlepszej linii ciągu, ustawienie głębokości roboczej, szerokość bruzdy dla pojedynczego lemiesza, wypoziomowanie ramy pługa i ustawienie koła kopiującego. Już podczas rozpoczęcia pracy system zaleci też m.in. sprawdzenie kąta pracy pługa, a następnie również zmierzenie odpowiedniego fragmentu szerokości zaoranego pasa, tak aby dokładnie wyregulować jego przesunięcie by nie było „niedorzuconej” ostatniej skiby lub „narzuconej” i nie było ściągania na bok.

Na monitorze wyświetlany jest dokładny zarys danego modelu pługa i wskazane są nawet punkty – gdzie dana regulacja ma być wykonana. Naszym zdaniem to świetne rozwiązanie, bo w przystępny sposób pokazuje jak ustawić pług i warto poświęcić trochę czasu aby je przeanalizować choćby dla samego sprawdzenia dotychczasowych ustawień - łatwo można wyeliminować ewentualne błędy.

Instrukcja ustawień pługów w CEMOS jest na razie dostępna m.in. do maszyn takich firm jak: Kongskilde, Kuhn, Kverneland, Lemken i kilku innych. Jak informuje producent, ta ilość może się zwiększyć wraz z rozwojem systemu CEMOS.

Optymalizacja pracy ciągnika

Podczas pracy ciągnikiem z CEMOS-em, możemy określić na czym nam zależy w danej chwili: czy zadanie ma być wykonane jak najszybciej (wydajnie), czy efektywnie, a więc zachowując kompromis między wydajnością, a zużyciem paliwa.

Optymalizacja pracy silnika i skrzyni biegów, fot.kh

Po wybraniu danej strategii komputer zadaje np. pytania o aktualne warunki pracy i po udzieleniu odpowiedzi wyświetla wskazówki co do ustawień. Np. gdy teren jest pofałdowany, zaleci włączenie blokady dyferencjału. Na wyświetlaczu pokazywane są słupki które informują na bieżąco o zużyciu paliwa czy osiąganej wydajności. Jeśli te są zadowalające dla operatora, potwierdza wprowadzenia zaproponowanego ustawienia.

Wprowadzone, zaproponowane ustawienia można potwierdzić lub odrzucić, fot.kh

Strategie działania można wybierać dla poszczególnych zespołów, np. silnika, skrzyni biegów, czy TUZ dla regulacji siły uciągu. Warto dodać, że CEMOS w trakcie konkretnej pracy określa stan rzeczywisty i proponuje traktorzyście różne opcje optymalizacji. Warunki są analizowane na bieżąco i jeśli zmieniają się np. po przejeździe na inne pole lub nawet na tym samym polu, operator jest o tym informowany i podawane są mu propozycje optymalizacji ustawień.

Komputer podpowie też jak w aktualnej sytuacji zmienić ustawienia EHR dla optymalnego uciągu, fot.kh

Zmiany można odczytać w postaci szczegółowych danych liczbowych, ale producent pomyślał też o szybkiej, wzrokowej ich analizie aby móc je natychmiast porównać, dlatego wyświetlane są też w postaci wspomnianych słupków graficznych. Łatwo można więc zadecydować o zachowaniu nowych ustawień lub ich odrzuceniu.

Szczegółowe, aktualne dane wyświetlone na monitorze Claas CEBIS, fot. kh

Opinia testującego Po krótkim teście rozwiązanie zastosowane w ciągniku wydaje mi się interesujące, choć oczywiście nie byłem wstanie jeszcze sprawdzić jego wszystkich możliwości, a jest tego mnóstwo. Komputer podpowiada jak ustawić parametry pracy ciągnika i po ich zaakceptowaniu rzeczywiście widać, że maszyna pracuje inaczej – to widać i czuć. Do tej pory pracowałem z pługiem i agregatem uprawowym. Jeśli się zdecyduję na ciągnik, to na pewno z tym systemem. Karol Ciupiński, Smorczewo, woj. podlaskie Karol Ciupiński miał okazję testować Claasa Axiona 870 z systemem CEMOS, fot.kh