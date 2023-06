Centrum Rolnicze Powered by Kramp to nie tylko sam sklep, fot.Kramp

14 czerwca w Starym Mieście k. Konina otwarto Centrum Rolnicze Powered by Kramp - flagowy sklep Kramp Polska. Nowo otwarta placówka to 1 z 5 obiektów pokazowych, które Kramp buduje w Polsce.

W tym ważnym dniu Zarządowi, pracownikom Kramp Polska, najlepszym klientom i partnerom, towarzyszył dyrektor generalny Kramp, Eddie Perdok oraz regionalny dyrektor handlowy Christian Weiss.

"Wszyscy goście przyczynili się do sukcesu organizacji. To dzięki solidnym partnerom biznesowym, Kramp tak dynamicznie wkroczył w rynek polski ze swoim nowym konceptem biznesowym Powered by Kramp" - czytamy w komunikacie Kramp Polska.

Samoobsługowa hala sprzedaży o powierzchni 700 m2, Centrum Rolnicze Kramp w Starym Mieście, fot.Kramp

Otwarcie punktu w Starym Mieście to jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w Kramp Polska. Przybyli na wydarzenie goście gratulowali sukcesu i zapewniali, że przyjadą z kolejną wizytą do Starego Miasta, by raz jeszcze móc przetestować produkty w Kramp Lab.

Centrum Rolnicze to nie tylko sklep

Centrum Rolnicze Powered by Kramp w Starym Mieście tworzy nie tylko imponująca, samoobsługowa hala sprzedaży o powierzchni 700 m2, ale także 90-metrowy magazyn, specjalna strefa testowania produktów wyposażona w 8 stref branżowych – Kramp Lab oraz sala szkoleniowa Kramp Academy.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, to miejsce ma połączyć najlepszych dostawców na rynku, partnerów biznesowych i najważniejszych klientów, czyli rolników. Sklep oferuje szeroki wachlarz produktów, głównie z segmentu rolnictwa, ale także asortyment z kategorii ogrodnictwa, wyposażenia warsztatu i BHP.

Fragment Centrum Rolniczego Powered by Kramp, fot.Kramp

Centrum Rolnicze PbK w Starym Mieście to 1 z 5 obiektów pokazowych, które Kramp buduje w Polsce. Kolejny powstanie już w przyszłym roku w Mielcu, w woj. podkarpackim.

Nowa strategia Kramp Polska

Koncepcja powstania wielozadaniowych sklepów jest związana ze zmianą modelu biznesowego Kramp Polska, który został ogłoszony w 2022 r. podczas konferencji biznesowej.

"Od tamtej pory rozpoczęliśmy aktywny rebranding sklepów Grene do marki Powered by Kramp. Nowe szyldy są już widoczne na sklepach w całym kraju" - informuje firma.

Obecnie sieć sklepów, należących do Kramp liczy:

- 64 sklepów Grene,

- 65 sklepów Powered by Kramp.