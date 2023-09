Uprawa ściernik, orka lub inna głęboka uprawa pod siew - sezon prac polowych w pełni. A jak kształtują się ceny usług w tym zakresie?

Na rynku jest coraz więcej usługodawców. Pełnoskalową ofertę mają zazwyczaj profesjonalne firmy, ale i coraz więcej rolników świadczy takie czynności sprzętem, który wykorzystują we własnym gospodarstwie. Jak twierdzi większość z nich - maszyny są potwornie drogie i trzeba je maksymalnie wykorzystać aby zwiększyć rentowność ich zakupu.

Usługi rolnicze - jest drożej

Jest nieco drożej niż rok temu. O ile trudno tutaj mówić o rosnących kosztach paliwa, bo są one porównywalne lub nawet nieco niższe niż w ubiegłym roku (nie bierzemy pod uwagę zwiększonej kwoty zwrotu podatku akcyzowego), to wzrosły koszty eksploatacji maszyn: części zamiennych i serwisu. Nie bez znaczenia są też wyższe stawki roboczogodzin.

Orka - spore rozbieżności w cenach

W Wielkopolsce trafiliśmy m.in. do firmy Usługi Rolnicze Piotr Drzewiecki. Wśród całkiem pokaźnej oferty prac jakie firma może wykonać jest m.in. orka. W tym przypadku – jak zaznacza Pan Piotr, cena waha się w niewielkim przedziale – zależy od wielkości, kształtu pól i głębokości pracy, ale średnio kształtuje się na poziomie 420-430 zł/ha.

Usługodawca wykonuje ją 5-skibowym pługiem obracalnym. To tego może być doczepiony od razu zestaw wałów – na życzenie zamawiającego usługę. Wtedy do kosztu orki należy doliczyć 50 zł.

Z kolei Pan Jakub z Romanek – również z Wielkopolski – podobnie jak Piotr Drzewiecki podkreśla, że cena będzie się wahała przede wszystkim od rodzaju gleby. Jego praca z 4-skibowym pługiem do orki bezzagonowej to koszt 350-400 zł/ha.

W łódzkim spotkaliśmy się ze stawkami 350-400 zł/ha orki.

Z kolei w woj. lubelskim u Piotra Panasiuka spod Nałęczowa stawka za orkę to maksymalnie 350 zł/ha. Podobne kwoty wymienił inny usługodawca spod Świdnika k. Lublina, który powiedział, że w zależności od wielkości pola, dojazdu i rodzaju gleby, stawka zaczyna się nawet od 300 zł/ha, a kończy na 350 zł/ha. Jednocześnie zaznacza, że tej jesieni orka jest stosunkowo ciężka - ziemia była zbita po zlewnych deszczach.

W woj. mazowieckim w okolicach Radomia Pan Tomasz Jabłoński mówi, że na dużych polach za swoją orkę liczy ok. 270 zł/h, co najczęściej oznacza ok. 350 zł/ha.

Jak zatem widać, rozbieżność w cenie orki między poszczególnymi regionami jest spora.

Jeśli ktoś uprawia pole bezorkowo – firma Piotr Drzewiecki oferuje usługę głębokiej uprawy 3-metrowym kultywatorem Lemken. Taki zabieg kosztuje ok. 400-420 zł/ha. Jak mówi Pan Piotr, przy głębokiej uprawie kultywatorem ciągnik zużywa podobną a nawet nieco większą ilość paliwa na hektar jak przy orce, ale jest większa wydajność pracy. Średnio można założyć że uprawienie 1 hektara trwa ok. 1,5 h.

Płytka uprawa pożniwna - ceny za talerzowanie i gruber

Jeśli chodzi o płytką uprawę pożniwną, tu rozbieżności są spore. Pan Piotr z m. Banie Mazurskie mówi, że średnia cena to ok. 250 zł/ha. U jednego z usługodawców w woj. lubuskim usłyszeliśmy cenę w zakresie 200-300 zł/ha.

W okolicach Radomia u Tomasza Jabłońskiego talerzowanie to koszt ok. 250 zł/ha. Z kolei w woj. łódzkim spotkaliśmy się ze stawką 220 zł/ha za talerzowanie.

Talerzowanie w Wielkopolsce u Pana Jakuba z Romanek to koszt ok. 200 zł/ha i jak mówi, podobne ceny są w okolicy niezależnie od szerokości roboczej maszyny. Jeśli ktoś natomiast chciałby ściernisko mieć uprawione kultywatorem ścierniskowym – zapłaci 220-250 zł. Wyższa kwota w porównaniu do uprawy broną talerzową wynika z większej energochłonności, a tym samy większego zużycia paliwa i nieco mniej wydajnej pracy.

- Nowością u mnie w usługach jest głęboszowanie. Tu stawka jest w granicach 430 do nawet 500 zł/ha. Jeśli ziemia jest ciężka tak jak u mnie, to zużycie paliwa jest na poziomie 25 l/ha, a prędkość pracy to 4 km/h – mówi Pan Jakub. Dysponuje on głęboszem z 5 łapami i ciężkim ciągnikiem o mocy 115 KM - mówi Pan Jakub.

Piotr Panasiuk z Lubelszczyzny w tym roku pracę z gruberem i siewnikiem do poplonu wycenił na 230 zł/ha.