Jeszcze rok, dwa lata temu ceny za traktor czy kombajn były tajemnicą. Importerzy mówili, że to zależy, pan wyśle zapytanie, musimy to sprawdzić, ustalić, popytać, napisać do wróżki. Na tegorocznym Agro Show widać, że trend się odmienił. Ceny były widoczne, a jak nie były, to przedstawiciele firm bez ceregieli mówili kwotę.

Jest kryzys. Sprzedaż spada. Maszyny stoją na placach, a klientów na wiele z nich brakuje. Przez ostatnie lata, kiedy to istniał istny boom na wszelkie pojazdy i maszyny, ceny były tematem tabu. Na pytanie: „ile to kosztuje?” często odpowiadano „to zależy”, „jest tyle opcji, że trudno jednoznacznie podać”, „każda maszyna jest inna, trzeba usiąść i na spokojnie obliczyć” etc. Gdy klient był bardziej namolny i pytał o cenę wersji podstawowej, odpowiedzi także przypominały męczarnie polityków w programie telewizyjnym: „no wie pan, cena podstawowa to panu nic nie powie, bo to jest sprzęt goły, takim się nie pracuje, trzeba go doposażyć, co panu powie cena ciągnika, którego nie da się użyć?”. I tak w kółko. Konkretów i natychmiastowych odpowiedzi brak.

Czasem cena była chyba wynikiem działań, które były zbyt trudne do rozwiązania, fot. pixabay / archiwum

Przykłady z Agro Show

Zawsze nas to dziwiło, bo w branży motoryzacyjnej ceny nie są tajemnicą, za to są jawne i zawsze podawane. Nawet jeśli dany model trzeba doposażyć, bo jako „golas” nie ma sensu, to opcje wyposażenia także miały swój cennik. Oczywiście ciągnik i kombajn wbrew pozorom są bardziej skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o wyposażenie ponadpodstawowe, ale jednak da się to pokazać. To nie jest wyższa matematyka - każda opcja powinna mieć swoją cenę.

Już na marcowym Agrotechu w Kielcach zwróciliśmy uwagę, że niektóre firmy podają ceny, inne nie boją się o nich mówić. W Bednarach jawność cen była jeszcze bardziej widoczna.

Największe problemy z podawaniem cen miały zawsze firmy największe, tzw. światowe koncerny. Problem jest tym bardziej większy po ostatniej sprawie z UOKiK, który przyjrzał się zmowom cenowym w branży oraz podziałowi rynku na strefy, a bohaterami śledztwa byli właśnie najwięksi gracze na rynku.

Mimo to koncerny nie miały problemów z podawaniem sugerowanych cen za dane produkty. Sugerowanych tzn. takich, które importer wyznacza jako standard, a dealer może je sobie potem dowolnie zmieniać pod swoją koncepcję działalności.

Claas nie wstydził się niektórych cen, fot. K.Pawłowski

Na stoisku marki Claas podano konkretne ceny za ciągniki z wyposażeniem First Claas. Axiony i Ariony stały dumnie w rządku, a na szybach można było przeczytać ile tak naprawdę kosztują. Co ciekawe były to modele z pakietem First Claas, czyli nie najtańsze, a takie, do których można od razu podpiąć maszynę i pojechać na pole. Dla przykładu Claas Arion z pakietem First Claas kosztował 375 tys. zł netto, zaś Arion 630 z tym samym pakietem to wydatek już 455 tys. zł netto.

Podobnie do sprawy podszedł Deutz-Fahr, który nie bał się podać ceny np. za debiutującego na polskim rynku kombajnu C 6305 o mocy 250 KM, z sześciocylindrowym silnikiem Deutz AG o pojemności 6,1 l, hederem 5,4 m. Maszyna w tej specyfikacji kosztowała na targach 700 tys. zł.

Polacy nie wstydzą się cen

Jawnych cen nie boją się także polskie firmy. Na stoisku KFMR Krukowiak na pierwszym planie postawiono opryskiwacz samojezdny Herkules 4000, który na szybie dumnie prezentował nalepkę: 799 tys. zł. Zapewne cena była podana w kwocie netto. Sprzęt polskiej marki może się pochwalić: pojemnością zbiornika głównego w wysokości 4 tys. l., pompą Comet o wydajności 298 l/min, belkami hydraulicznymi o szerokości 18-24m (PHB stalowe), 18-30m (ALU aluminiowe), 18-30 (PHR aluminiowe z pomocniczym strumieniem powietrza), sześciocylindrowym silnikiem marki Caterpillar o mocy 225 KM, napędem 4x4 i wieloma innymi cechami.

Cena na opryskiwaczu Krukowiaka, fot. K.Pawłowski

Nieco mniejsze kwoty czyhały na klientów na stoisku Metal-Fachu, gdzie absolutnie każda maszyna miała na sobie cenę. Najbardziej na siebie zwracała uwagę przyczepa T711/3L, na której napisano wielkimi literami: cena targowa 75 tys. zł netto.

Przyczepa Metal-Fach T711/3L, fot. K.Pawłowski

Przyczepa Metal-Fach T711/3L to dwuosiówka, bardzo ładnie wykonana, o DMC 16 t – 17,4 t i ładowności 12 t oraz pojemności 6,5 m3. Wysokość burty w przyczepie wynosi 600 mm i opcjonalnie można ją wyposażyć w nadstawkę siatkową lub pełną o różnej wysokości, co znacząco zwiększa jej pojemność, umożliwiając przewóz większych ilości ładunku.

Inne sprzęty Metal-Fachu także miały podane ceny, np. trzymetrowy agregat uprawowo-siewny U741/PL z 24 talerzami, w wersji z wałem rurowym otrzymał cenę targową w wysokości 24,9 tys. zł netto.

Przyczepa MamuT28, fot. MC

Kujawska Fabryka Kontenerów Trabo poszła o krok dalej i swoją przyczepę MamuT28 reklamowała wielkim banerem z napisem: „Już od 82 000, „goła”, ale będę twoja”.

Firma Agro-Max spod Żuromina także nie wstydziła się swoich cen. Imponujący wóz asenizacyjny o pojemności 30 tys. l, w specyfikacji wystawionej na targach kosztował niecałe 490 tys. zł netto, ale mniejsze maszyny także miały wystawione ceny, np. pokazany na wystawie pojazd o pojemności 5 tys. l to wydatek 42 tys. zł brutto, zaś wersja 8 tys. l kosztuje 80 tys. zł brutto. Zaś produkowane przez Agro-Max aplikator AP T-3 talerzowy doglebowy, o talerzach 560 mm oraz wężach fi 50 mm, z mixerem kosztował 75 tys. zł brutto.

Lovol jak zawsze pokazał ceny

Firma Elrol, importer traktorów marki Lovol, to prekursor jawnych cen ciągników. Chińskie maszyny od zawsze były wystawiane z tabliczką na której oprócz danych technicznych i wyposażenia były także ceny, a przedstawiciele firmy z przyjemnością rozdawali cenniki pojazdów, zupełnie jak na targach motoryzacyjnych. Można nie lubić chińskich produktów, ale za oficjalne cenniki firmę Elrol zawsze ceniliśmy.

Tajemnicy z cen nigdy nie robił także Farmtrac, na którego stoisku i tym razem można było się bez zbędnych ceregieli dowiedzieć o wartości konkretnych pojazdów, np. za elektrycznego Farmtraca 25G należy zapłacić 94 tys. zł netto.

Irum Tagro 102, fot. K.Pawłowski

Cenę pokazywał także Hydro-Masz przy wystawianym przez firmę spod Sieradza rumuńskim ciągniku Irum Tagro 102. Traktor o mocy 102 KM, z silnikiem FPT i napędem 4x4 kosztuje obecnie niecałe 250 tys. zł netto.

W innych markach ciągnikowych cenników nie było, ani cen naklejonych na maszynach, ale za to przedstawiciele nie nabierali wody w usta po zapytaniu: „panie, ile za tego”. Zarówno w Kioti, jak i w Solisie, ceny nie były tajemnicą. Chcecie znać ich ceny? Zapraszamy do poniższych artkułów.

Robot za milion brutto

W urządzeniach najnowocześniejszych z gatunku rolnictwa 4.0 także nie wstydzą się już cen. Na stoisku Vantage Polska wystawiono znany na polskim rynku robot marki Robotti, Maszynę wyceniono na 190 tys. euro (w przeliczeniu ponad 860 tys. zł netto).

System Climate Fieldview zamontowany na poczciwym Bizonie, fot. K.Pawłowski

Aby zejść trochę na ziemię warto było przejść się na stoisko Bayera z wiekowym Bizonem w roli głównej. Tam zaprezentowano osprzęt do mapowania plonów oraz pomiaru wilgotności ziarna Climate FieldView.

Aplikacja rolnictwa cyfrowego Climate FieldView pomaga zoptymalizować siew, nawożenie i zarządzać efektywnie produkcją. Zbieranie danych odbywa się za pomocą jednego elementu - niewielkiego krążka o nazwie Drive. Okazuje się, że system da się zaaplikować także do wiekowego Bizona i innych starszych maszyn. Przedstawiciele Bayera chętnie odpowiadali na pytania, również o cenę, która wynosi 23 tys. zł netto.

Czy kryzys oznacza większą jawność cen?

Mniejsza sprzedaż na rynku wymaga od sprzedawców, importerów i dealerów większej aktywności i sprężystości w działaniu. Promocje, podawanie cen i inne tego rodzaju pomysły mogą pomóc w pozbyciu się zalegającego place sprzętu. Wreszcie to klient ma rację i jest najważniejszy, a sprzedawca nie może sobie pomyśleć: „dobra, jak ty nie kupisz, to przyjdzie następny i weźmie bez narzekania”. To se nevrati.