Spotkanie Rolników zorganizowane przez firmę Team Agro Kuczyńska i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych było dobrą okazją do debaty nt. bieżącej sytuacji na rynku nasion rzepaku i perspektywy nadchodzących zbiorów.

Lubelszczyzna - po Dolnym Śląsku - jest regionem charakteryzującym się największą produkcją rzepaku.

- 121 tys. ha rzepaku zasianych w ubiegłym roku to ogromna pozycja w waszym płodozmianie. W 2021 r. z powierzchnią uprawy 1 mln 50 tys. ha Polska była liderem jeśli chodzi o obszar uprawy rzepaku w Europie. Teraz wróciliśmy na swoje miejsce i jesteśmy trzeci z powierzchnią uprawy po Francji i Niemczech - mówił do rolników Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Za około miesiąc rozpoczną się zbiory rzepaku. Jak zaznaczył prezes Młodecki, do zbioru w tym roku jest ok. 1 mln 50 tys. ha rzepaku. Po raz drugi w historii został więc przekroczony obszar 1 mln ha tej uprawy.

- Pomału zbliżamy się do górnej granicy rozsądku agrotechnicznego, bo chodzi też o jakość gleb. Szacujemy, że zbierzemy powyżej 3, mln t rzepaku. W Europie zbiór jest szacowany na ok. 20 mln t. To będzie jeden z największych zbiorów w ostatnich latach. Ale tym wszystkim nie ma co specjalnie się przerażać, dlatego że Europa potrzebuje 25 mln t rzepaku. Dlatego ten rzepak, który wpłynął do Polski z Ukrainy i zdestabilizował rynek, to on do Europy wpływa -przez Morze Czarne do Hamburga czy portów we Francji. On był zagospodarowywany. To nie jest problem ilości rzepaku, tylko problem kanałów dystrybucji!