Mamy wrzesień, więc w kalendarzu rolników oznacza to moment zbioru kukurydzy na kiszonkę. Kontynuujemy serię monitorowania cen i sprawdzamy jaki jest koszt zamówienia takiej usługi.

Za koszenie kukurydzy u usługodawców trzeba zapłacić średnio o 30-35 proc. więcej w porównaniu do roku 2021. Niewątpliwie na ten wzrost podziałały wyższe ceny paliwa, koszty związane z eksploatacją maszyn i stawki roboczogodzin o których pisaliśmy wcześniej:

− Ceny usług są dostosowywane adekwatnie do cen ropy. A tak, jak wiadomo, potrafi się zmienić z dnia na dzień. Jeszcze dwa tygodnie temu trzeba było zapłacić 7,15 zł/l. Obecnie w hurcie jest po 6,90 i przy tej cenie koszt koszenia z ugniataniem i odwozem to ok. 1500 zł – mówi rolnik usługodawca z woj. podlaskiego.

Ceny podane w artykule są stawkami netto. Najczęściej wśród usługodawców można spotkać sieczkarnie Claas i Krone, rzadziej są to maszyny John Deere i New Holland. Najczęściej podawaną różnicą w ogłoszeniach jest ilość rzędów w jaką wyposażona jest sieczkarnia.

Usługę można zamówić na dwa sposoby – samo zamówienie koszenia bez obsługi logistycznej i ugniatania w pryzmę, lub kompleksowo. Cena uzależniona jest od wydajności sprzętu oraz tego ile zestawów transportowych uczestniczy w wywozie i przygotowywaniu pryzmy.

W woj. kujawsko-pomorskim za samą pracę sieczkarni średnia cena wynosi 700 zł/ha. Z obsługą logistyczną 1300 zł.

Podobne ceny występują w woj. opolskim.

− Bardzo ważny jest dojazd – jeśli usługa ma być gdzieś daleko, ale kosimy obok to wiadomo, że za dojazd nie liczymy. Ale jeśli mamy jedno gospodarstwo to od ha liczymy 700 zł. Reszta, czyli odwóz i ubijanie ustalamy indywidualnie. Wszystko poszło do góry, więc ceny dostosowaliśmy tak aby wyszło na to samo co w zeszłym roku. A w poprzednim roku też przecież były podwyżki. Wówczas za usługę braliśmy ok 500-550 zł – powiedział nam jeden z usługodawców z woj. opolskiego.

Różnice wynikają nie tylko z dostępności dużych firm świadczących usługi, ale też z tego jak wygląda tzw. obrót sąsiedzki między gospodarstwami.

−Ceny powinny być wyższe, ale trzeba dostosować się nawet nie tyle co do konkurencji, ale co do rolników, ponieważ dysponują tym co mają i więcej nie zapłacą. Oferta jest poniżej oczekiwań i owszem, usługa musi się opłacać, ale jak będziemy stać i patrzeć się na siebie to z tego nic nie wyjdzie – tłumaczy rolnik z woj. wielkopolskiego, gdzie koszt za koszenie i odwóz do rolnika plasuje się w granicach 1200-1300 zł.

Również w woj. lubelskim i dolnośląskim za koszenie i odwóz bez ugniatania należy zapłacić 1200 zł. Najdrożej jest w woj. mazowieckim – tu za cięcie i transport do pryzmy to koszt rzędu 1500-1600 zł.