Coraz większa grupa rolników w naszym kraju jest zainteresowana uprawą słonecznika. Jego siewy już się rozpoczęły, przyjrzeliśmy się cenom za wykonanie usługi siewu w różnych rejonach Polski.

Słonecznik sieje się pomiędzy terminem siewu buraków cukrowych i kukurydzy. Do jego siewu siewniki punktowe powinny być wyposażone w dedykowane do tych nasion tarcze. Sam słonecznik można wysiewać zarówno w sposób tradycyjny, czyli siewnikiem solo jak też w systemie uprawy pasowej. Niektórzy rolnicy wysiewają go używając siewników do zboża.

Ceny usług siewu w regionach

Usługodawcy siejący słonecznik w województwie mazowieckim oferują tą usługę w dwóch cenach, w obu przypadkach cena jest podana za siew siewnikiem solo. Jeśli zestaw siejący nie posiada jazdy równoległej i ciągnik trzeba prowadzić "z ręki" to koszt takiej usługi to 170 zł netto za ha, w cenie zawarte jest paliwo. Natomiast jeśli ciągnik jest wyposażony w zestaw GPS to cena za siew wzrasta i wynosi 200 zł netto za ha z paliwem. Warto jednak zauważyć, że przy siewie z GPS wzrasta wydajność pracy, a rzędy na łączeniach pomiędzy przejazdami siewnika zawsze posiane są w tej samej odległości od siebie.

Na Śląsku cena za siew słonecznika zestawem solo wynosi 230 zł netto za hektar z paliwem. Siew siewnikiem wyposażonym w automatyczne zamykanie sekcji, a sam ciągnik porusza się z wykorzystaniem systemu jazdy równoległej.

Na Pomorzu znaleźliśmy ofertę siewu niełupków wynoszącą 380 zł netto za hektar z paliwem. Siew jest wykonywany agregatem do uprawy pasowej wraz z dozowaniem nawozów. Cały zestaw pracuje wykorzystując GPS do zamykania i otwierania sekcji oraz posiada precyzyjny system kierowania.

Ile za siew słonecznika w Wielkopolsce?

Z kolei w Wielkopolsce usługodawca z którym rozmawialiśmy żąda za siew słonecznika siewnikiem solo 160 zł netto za hektar. Jeśli siew miałby się odbywać w systemie strip-till to wtedy stawka wzrasta do 350 zł netto za hektar, jednak do tej ceny należy doliczyć zużyte paliwo, a to zależy od głębokości pracy oraz rodzaju gleby na jakiej pracuje sprzęt, a także od ukształtowania terenu.

Siew słonecznika na Lubelszczyźnie

Natomiast na Lubelszczyźnie siew słonecznika solo to koszt 200 zł netto za ha plus paliwo. Natomiast przy siewie pasowym stawka wzrasta do 430 zł netto za ha plus paliwo. W obu przypadkach szef firmy z którym rozmawialiśmy podkreśla, że paliwo najchętniej tankowałby na bieżąco w gospodarstwie, które zleca usługę. Wtedy bowiem nie musi się martwić o koszt jego zakupu na stacji benzynowej. Jeśli nie ma takiej możliwości to jego cena do rozliczeń jest przyjmowana ze słupka najbliższej względem wykonywania usług stacji paliw.

A jakie ceny za siew słonecznika obowiązują w Waszym rejonie ?