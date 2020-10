Ceny usług rolniczych – jesień 2020

Ile za orkę, siew, wywóz obornika czy koszenie kukurydzy? To tylko niektóre usługi, na które jesienią wzrasta popyt.

Tradycyjnie największym zainteresowaniem w okresie jesiennym cieszy się wśród rolników usługa koszenia kukurydzy na ziarno. W zależności od regionu cena takiej usługi waha się od 350 do 400 zł netto za hektar, lub do 600 zł netto za hektar np. z obsługą transportową. Więcej o cenach zbioru kukurydzy na ziarno pisaliśmy tutaj:

Popularność usługowego koszenia kukurydzy wynika z potrzeby wyposażenia kombajnu w odpowiedni drogi osprzęt, który jako inwestycja dla jednego gospodarstwa jest najczęściej nieopłacalna. Coraz częściej jednak rolnicy sięgają po usługi maszyn, które są już w gospodarstwie, ale mają świadomość, że nowoczesna maszyna wykona to lepiej i końcowy bilans zysków wychodzi im na plus. Chodzi tu np. o siew precyzyjnymi agregatami. Koszt siewu agregatem biernym (po orce) to na ogół 170-180 zł netto/ha, ale zdarzają się też oferty około 150 zł netto za ha. Na ogół ceny można negocjować w zależności od wielkości pól, ich rozkładu czy rodzaju gleby. W przypadku agregatów z broną aktywną koszt siewu to zazwyczaj 180-200 zł netto za hektar, ale w przypadku ciężkich gleb może wzrosnąć nawet do 300 zł netto za ha. W technologii uproszczonej siew kosztuje na ogół nieco więcej, od 250 zł do 400 zł netto za hektar - usługodawcy uzależniają to od sposobu przygotowania gleby i konkretnej technologii. Górne wartości odnoszą się do agregatów siejących w technice bezpośredniej np. siew pasowy z podsiewem nawozu.

Ciągle dużą popularnością cieszy się usługa orki, za którą trzeba zapłacić od 250 do 300 zł netto za ha – tutaj też cena uzależniona jest od gleby i wielkości pola. Za 280-300 zł netto hektar pola może być zaorany pługiem z wałem doprawiającym.

Za inne czynności uprawowe zapłacimy odpowiednio: talerzowanie 150-200 zł netto za ha, gruberowanie (średnia głębokość) 180-250 zł netto, uprawa kultywatorem (głęboka) około 300 zł netto za ha, głęboszowanie 350-400 zł netto za ha.

Dużym zainteresowaniem jesienią cieszy się też usługowy wywóz obornika. Usługa np. 14-tonowym rozrzutnikiem kosztuje zazwyczaj około 100 zł od kursu, 25 tonowym około 200 zł netto od kursu (250 zł netto z obsługą ładowarką teleskopową).

Jeśli chodzi o wywóz gnojowicy jest to na ogół koszt 13-15 zł netto od 1 m3 wywiezionej gnojowicy.

Jesień to również czas rozsiewania wapna, w tym przypadku trzeba najczęściej zapłacić od 250 do 400 zł za rozwiezienie jednej „patelni” (około 25 ton).

Jeśli ktoś chciałby mulczować ściernisko po kukurydzy musi się liczyć z wydatkiem około 100-140 zł netto za hektar.

Co ciekawe ceny oferowane za usługi rolnicze są dość zbliżone w różnych regionach polski. Dotyczy to jednak firm usługowych. Jeśli chodzi o rolników oferujących usługi w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej ceny usług potrafią być bardziej zróżnicowane – są też skłonni do większych negocjacji.