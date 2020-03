Ceny usług - wiosenne prace polowe; północna część kraju

Bezśnieżna zima i stosunkowo ciepła aura sprzyjają szybszemu rozpoczęciu wiosennych prac polowych. A jak w tym roku kształtują się ceny usług prac? Sprawdziliśmy to dla poszczególnych regionów.

Dla lepszego zobrazowania cen w poszczególnych rejonach kraju podzieliliśmy zestawienie na 3 części. Pierwsza obejmuje województwa zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Podane poniżej ceny są wartościami netto.

Ile kosztuje siew kukurydzy i buraków cukrowych?

Tradycyjnie największym zainteresowaniem na wiosnę cieszą usługi siewu kukurydzy. Najniższe ceny za siew kukurydzy z podsiewem nawozu odnotowaliśmy w kwotach od ok. 110 zł za hektar obsianej powierzchni a kończą się najczęściej w okolicach 140-160 zł. Co ciekawe w ogłoszeniach nie znaleźliśmy ofert bez podsiewu nawozu, bo jak mówią usługodawcy rolnicy już praktycznie nie zamawiają tego typu usług.

W przypadku nieco mniej popularnych buraków cukrowych ceny są wyższe i wynoszą zwykle od 150-160 zł/ha a kończą na 200-220 zł.

Coraz częściej w ogłoszeniach pojawiają się również usługi siewu pasowego czy to kukurydzy czy buraków i wówczas cena wynosi od 320 do 360 zł/ha plus paliwo.

Podsiew traw

Równie popularne, zwłaszcza w województwie podlaskim są usługi siewu i podsiewu traw specjalistycznymi siewnikami. W ofertach firm usługowych ceny rozpoczynają się tutaj od kwoty 180 zł za hektar a kończą na około 210 zł jeśli mówimy o posiewie. Przy pełnym siewie są zwykle wyższe o około 10-20 zł/ha.

Wywóz obornika i wysiew wapna

Usługodawcy z którymi rozmawialiśmy we wspomnianych województwach często świadczą również usługi rozrzucania obornika i wysiewu wapna. W pierwszym przypadku cena za 1 t rozrzuconego materiału z załadunkiem rozpoczyna się już od 6 zł a najwyższą jaką udało się nam ustalić jest 12 zł. Zwykle jest to kwota około 10 zł/t z załadunkiem.

W przypadku wapna ceny są nieco wyższe i zaczynają się od 8 zł/t z załadunkiem a kończą na 14 zl/t. Średnią zaś dla tej usługi jest kwota 12 zł/t.

Nieco mniej popularne są takie usługi jak np. opryski czy wysiew nawozów. Jeśli się pojawiają to ceny w analizowanych przypadkach mieściły się najczęściej w widełkach 40-50 zł/ha.