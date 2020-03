Ceny wiosennych prac polowych na południu kraju

W ostatniej części zestawienia spoglądamy na cenniki usługodawców z południowych województw Polski. Tutaj rynek usług oferuje naprawdę sporo.

Ostatnia część naszego cenowego zestawienia obejmuje województwa dolnośląskie, śląskie, opolskie małopolskie i podkarpackie. Podobnie jak we wcześniejszych zestawieniach podane poniżej ceny są wartościami netto.

W przypadku województw Polski południowej gdzie kukurydza jest bardzo popularna usługodawców jest siłą rzeczy bardzo dużo i stąd też ceny są niższe niż w reszcie kraju. Najniższe ceny za siew kukurydzy z podsiewem nawozu jakie udało nam się ustalić wynoszą tutaj 100 zł za hektar obsianej powierzchni a kończą się najczęściej w okolicach 140 zł. Bez problemu można jednak znaleźć usługę za 120-30 zł od hektara. Także i w tych województwach rzadkością są siewy bez podsiewania nawozu.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się także usługi siewu buraków cukrowych. Ma to też odzwierciedlenie w cenach, gdyż najniższe jakie udało nam się ustalić rozpoczynają się już od 130 zł/ha i nie przekraczają z reguły 140-150 zł/ha. Obecni są również usługodawcy świadczący siewy kukurydzy lub buraków cukrowych w systemie strip-till. Cena wynosi wówczas od 290 do 340 zł/ha plus paliwo.

Stosunkowo mało jest w tych województwach usług siewu i podsiewu traw specjalistycznymi siewnikami. W ofertach firm usługowych ceny rozpoczynają się tutaj od kwoty 200 zł za hektar a kończą na około 260 zł jeśli mówimy o posiewie. Przy pełnym siewie są zwykle wyższe o około 10-20 zł/ha.

W zestawieniu nie mogło również zabraknąć usługowego rozrzucania obornika i wapna. W przypadku obornika cena za 1 t rozrzuconego materiału z załadunkiem rozpoczyna się od 10 zł a najwyższą jaką udało się nam ustalić jest 17 zł. Zwykle jest to kwota około 14 zł/t z załadunkiem.

W przypadku wapna ceny są nieco wyższe i zaczynają się od 12 zł/t z załadunkiem a kończą na 18-20 zl/t. Średnią zaś dla tej usługi jest kwota 16 zł/t.

Stosunkowo dużo jest także usługodawców oferujących takie usługi jak opryski czy wysiew nawozów. Ceny w analizowanych przypadkach mieszczą się najczęściej w przedziale 30-40 zł/ha czy to oprysku, czy wysiewu nawozów.