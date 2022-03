Ceny złomu rekordowo wysokie. Ile kosztują poszczególne metale?

Ceny w skupach złomu zmieniają się niemalże jak kurs walut. Cenniki w wielu miejscach są aktualizowane codziennie. Okazuje się, że właśnie teraz złom można sprzedać w korzystnej cenie.

Śnieg w wielu regionach stopniał na dobre, a w powietrzu unosi się już lekko wiosenna aura. To skłania do porządków w obejściu gospodarstwa i garażach. Firmy trudniące się w skupie złomu, mówią, że tak korzystnych cen jakie proponują nie było od dawna.

Ceny stali również wpłynęły na cenniki złomu

W porównaniu do zeszłego roku ceny metali (również tych kolorowych) mocno poszły w górę. Jest to spowodowane wysokimi cenami stali na rynku, co dodatkowo zasila inflacja. Sytuacja gospodarcza sprawia, że metale wtórne są odsprzedawane w rekordowych ilościach do hut, które odkupują od „złomowców” co się da.

Aktualne ceny złomu stalowego

Najchętniej skupowanym surowcem jest właśnie złom stalowy. Wynika to z dużego zapotrzebowania w wielu gałęziach przemysłu.

Ceny brutto w zależności od regionu plasują się następująco:

Złom stalowy gruby 1-1,50 zł

Złom stalowy cienki 0,9- 1,30 zł

Złom żeliwny 1- 1,50 zł

Najwięcej otrzymamy za złom stali nierdzewnej – nawet 10 zł.

Ceny miedzi w skupie

Miedź jest przetwarzana w 100 proc. bez strat jakościowych. Jest najczęściej odzyskiwanym metalem zaraz po żelazie i aluminium. Czerwono-pomarańczowy metal wykorzystywany jest m.in. jako przewodnik prądu w produkcji kabli, części do maszyn i w systemach wodociągowych.

Aktualne ceny brutto miedzi:

Miedź millbery 36-40 zł

Miedź niesort 33-36

Miedź (piecyki, wióry, chłodnice) 28-33 zł

Złom millbery powinien być świecący, bez widocznych procesów utlenienia. fot. Pixabay

Pozostałe ceny złomu kolorowego

Aluminium jest bardzo lekkim, plastycznym metalem wykorzystywanym głównie w motoryzacji, lotnictwie oraz produkcji opakowań.

Za ten surowiec skupy wypłacają najmniej za wióry i puszki: ok 4 zł

Najlepiej opłacane jest aluminium offsetowe i chłodnice: 13-17 zł

Aluminium cechuje się dużą plastycznością, ale też niską wytrzymałością. fot. Pixabay

Mosiądz jest stopem dwóch surowców: miedzi i cynku. Jest głównie używany do produkcji armatury, elementów statków morskich (posiada wysoką odporność na wodę morską), okuć meblowych i instrumentów dętych.

Ceny mosiądzu w zależności od postaci (wióry, blachy) to 20-26 zł.

Warto przypomnieć, że wiele skupów negocjuje ceny przy dużych dostawach.

Jeżeli szukamy profesjonalnej firmy skupującej złom warto zwrócić uwagę, czy posiada ona zezwolenie na zbieranie i transport odpadów oraz czy wystawia kartę przekazania odpadów (KPO). Jeżeli sprzedajemy duże ilości, zapytajmy czy odbiorca dysponuje wagą samochodową lub ma możliwość podstawienia kontenerów.