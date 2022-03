Ceny złomu wciąż wysokie. Skupy szykują się na ewentualny spadek

Ceny metali na giełdzie poszybowały w górę i wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Przekłada się to wartość stali i metali kolorowych z rynku wtórnego. Skupy złomu odnotowują wzmożony ruch w swoich punktach.

Bardzo duża grupa klientów nie tylko korzysta z pomyślnych cen w skupach złomu ale też przeprowadza czystki na podwórkach z obawy przed ewentualnym spadkiem cen złomu. Niektórzy liczą, że będzie jeszcze drożej – niestety w obecnej sytuacji geopolitycznej, nikt nie jest w stanie tego potwierdzić.

Skupy złomu zajmujący się wykupem maszyn rolniczych, mówią, że najczęściej rolnicy zlecają odbiór starych kombajnów. Wynika to z tego, że są one najbardziej problematyczne w transporcie. Firmy skupujące złom za usługę transport sprzętu takiego gabarytu liczą ok. 7 zł/km przy odbiorze minimum 5 ton.

W dalszej kolejności gospodarstwa pozbywają się wszystkiego, co można sprzedać jako złom gruby: m.in. pługi i siewniki. Niektórzy z nich przyznają jednak, że zostawiają stary sprzęt, ponieważ przydaje się on przy ewentualnych remontach maszyn, kiedy trzeba coś przerobić czy dospawać.

Aktualne ceny złomu stalowego 2022

Aktualne ceny w wybranych województwach podane są w zł/kg i są cenami detalicznymi. Skupy złomu podkreślają, że cena ulega negocjacji w przypadku sprzedaży bardzo dużych ilości złomu.

Ceny złomu - pomorskie:

Złom stalowy gruby 1,8

Złom stalowy cienki 1,6

Złom żeliwny 1,8

Złom stali nierdzewnej 8

Miedź millbery 37

Miedź niesort 33

Miedź (piecyki, wióry) 29,5

Aluminium 4,5-12

Mosiądz 21-23

Ceny złomu - mazowieckie:

Złom stalowy gruby 1

Złom stalowy cienki 0,9

Złom żeliwny 1

złom stali nierdzewnej 8,9

Miedź millbery 39

Miedź niesort 36

Miedź (piecyki, wióry) 32

Aluminium 6,6-13

Mosiądz 19-22

Dolnośląskie

Złom stalowy gruby 1,6

Złom stalowy cienki 1,5

Złom żeliwny 1,8

złom stali nierdzewnej 7-8

Miedź millbery 36

Miedź niesort 31

Miedź (piecyki, wióry) 32

Aluminium 7-15

Mosiądz 21-23

Ceny złomu - wielkopolskie

Złom stalowy gruby 1,92

Złom stalowy cienki 1,7

Złom żeliwny 1,8

złom stali nierdzewnej 7-8

Miedź millbery 41

Miedź niesort 31

Miedź (piecyki, wióry) 32

Aluminium 7-15

Mosiądz 21-23

Kujawsko-pomorskie

Złom stalowy gruby 1,45

Złom stalowy cienki 1,25

Złom żeliwny 1,55

złom stali nierdzewnej 7-8

Miedź millbery 30

Miedź niesort 25

Miedź (piecyki, wióry) 18

Aluminium 5-15

Mosiądz 17

Ceny złomu - łódzkie

Złom stalowy gruby 1,7

Złom stalowy cienki 1,40

Złom żeliwny 1,7

złom stali nierdzewnej 7-8

Miedź millbery 35

Miedź niesort 31

Miedź (piecyki, wióry) 26

Aluminium 7-14

Mosiądz 18-22

Podkarpackie

Złom stalowy gruby 1,75

Złom stalowy cienki 1,5

Złom żeliwny 1,7

złom stali nierdzewnej 8

Miedź millbery 36

Miedź niesort 31

Miedź (piecyki, wióry) 28

Aluminium 2-16

Mosiądz 18-24

Ceny złomu - lubuskie

Złom stalowy gruby 1,8

Złom stalowy cienki 1,6-1,8

Złom żeliwny 2

Złom stali nierdzewnej 8

Miedź millbery 36,6

Miedź niesort 32

Miedź (piecyki, wióry) 28-30

Aluminium 4-16

Mosiądz 18-24