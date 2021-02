CH7.70 Crossover Harvesting – to, co najlepsze z obu światów

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez New Holland

W nowych kombajnie CH7.70 połączono dwa sprawdzone systemy: młocarnię wykorzystującą technologię Opti-Thresh™, wyposażoną w bęben młócący o średnicy 607 mm oraz systemem separacji oparty na dwóch 21-calowych rotorach w technologii Twin Rotor™. Osiągnięto przez to większą o 25% przepustowość w porównaniu z konwencjonalnymi kombajnami w tym segmencie, wyjątkową jakość ziarna i słomy, ergonomiczne środowisko pracy i prostotę obsługi.

Od dziesięcioleci kombajny New Holland charakteryzują się wydajnością wyznaczającą standardy, zarówno w segmencie kombajnów rotorowych, jak i konwencjonalnych. Obecnie marka New Holland połączyła wyjątkową technologię separacji ziarna Twin Rotor™ z wydajną technologią bębna młócącego o dużej średnicy, wykorzystywaną dotychczas w kombajnach konwencjonalnych, aby móc zaoferować swoim Klientom całkowicie nową koncepcję kombajnu Crossover Harvesting – CH7.70.

Maszyna ta została zaprojektowana z myślą o rolnikach i usługodawcach pracujących na wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych, ceniących sobie wysoką wydajność i jakość oraz łatwość przeglądów maszyn. Kombajn sprawdza się we wszelkich możliwych rodzajach upraw i we wszystkich warunkach. Podobnie jak rozsławione modele TF z lat 80. XX wieku, kombajny CH to nowy segment, plasujący się pomiędzy tradycyjnymi kombajnami w średniej klasie mocy a flagowymi modelami rotorowymi.

Moc znamionowa silnika Fiat Power Train – Cursor 9, napędzającego tę maszynę to 333 KM, natomiast maksymalna sięga 374 KM i jest o 10% większa od mocy silnika kombajnu CX6.90. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, wydajność tego modelu przewyższa kombajny konwencjonalne w tej klasie wielkości. Dla przykładu, wydajność CH7.70 w porównaniu do kombajnu CX6.90, jest wyższa średnio o 25%. Oprócz tego Crossover Harvesting zapewnia o 35% mniej pękniętych ziaren w porównaniu z kombajnami tego segmentu oferowanymi przez konkurencję.

Maszyny serii CH są wyposażone w bęben młócący o średnicy 607 mm – największy w tym segmencie. Dzięki swojej wzmocnionej konstrukcji oferuje on wyjątkową efektywność młócenia.

Za kontrolę prędkości bębna odpowiada regulowany z kabiny, wysokowydajny wariator o zupełnie nowej konstrukcji. Oznacza to, że prędkość bębna jest perfekcyjnie dostosowywana do uprawy oraz warunków panujących w danym czasie na polu.

Standardowe klepiska sekcyjne skracają czas przezbrojenia kombajnu przy zmianie uprawy z sześciu godzin do 20 minut. Podczas przechodzenia z jednej uprawy na drugą wystarczy wybrać odpowiednie klepiska i wymienić dolne sekcje - wszystko bez demontowania przenośnika pochyłego.

Układ Opti-Thresh™ umożliwia dostosowanie parametrów omłotu zależnie od warunków na polu i dojrzałości uprawy, poprzez prostą zmianę położenia tylnej sekcji klepiska. W pozycji zamkniętej kąt opasania klepiska wynosi 121 stopni. Gdy górna, umocowana na zawiasach część zostanie odsunięta od bębna, omłot jest mniej dynamiczny, a jakość słomy się poprawia.

Stanowiący drugi element układu omłotu odrzutnik spełnia dwie ważne funkcje. Po pierwsze, wspomaga dynamiczny proces oddzielania, zapewniając wychwytywanie każdego ziarna. Po drugie, dostarcza zebrany materiał do rotorów od góry, zapewniając bardziej wydajną separację.

Choć marka New Holland stworzyła koncepcję Twin Rotor™ ponad 45 lat temu, jest ona nadal uważana za najbardziej wydajną, a układ omłotu za najbardziej łagodny spośród dostępnych na rynku. Potwierdza to o 35% mniejsza ilość uszkodzonych ziaren w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji, stosowanymi w kombajnach tego segmentu.

Zapewniona jest przy tym wszechstronność, wymagając minimalnych zmian ustawień przy przezbrojeniach między różnymi uprawami. CH osiąga to wszystko dzięki specjalnie zaprojektowanym rotorom o średnicy 541 mm i długości 3454 mm, których prędkość obrotowa może być ustawiona w zależności od warunków pracy i uprawy na 400 lub 700 obr./min.

Kombajn CH zapewnia największy obszar separacji w tym segmencie, wynoszący około 2,9 m2. Rotory w modelach Crossover Harvesting przesuwają materiał żniwny wydajnie i płynnie na całej swojej długości, co usprawnia proces separacji.

Dodatkowo, maszyna wyposażona w trzykaskadowy układ czyszczący Triple Clean™ zapewnia o 15% większą wydajność procesu czyszczenia w porównaniu z układem dwukaskadowym. To proste i zarazem innowacyjne rozwiązanie usprawnia czyszczenie za pomocą specjalnej kaskady pośrodku podsiewacza, gdzie dodatkowy nadmuch powietrza usuwa duże ilości plew i krótkiej słomy przed sitami głównymi. Potrójna kaskada zapewnia stałą, wysoką jakość czyszczenia także wtedy, gdy maszyna jest w pełni obciążona.

Obsypany nagrodami układ Opti-Fan™, będący standardowym wyposażeniem, automatycznie kompensuje zmienną prędkość ziarna na koszu sitowym podczas jazdy w terenie pagórkowatym. Gdy kombajn podjeżdża pod górkę układ automatycznie redukuje prędkość wentylatora, co zapobiega utracie cennych ziaren w tylnej części kombajnu. Gdy zjeżdża z górki, prędkość obrotowa wentylatora jest zwiększana, co zapobiega kumulacji materiału na sitach.

Standardowo montowany system Smart Sieve™ automatycznie kompensuje amplitudę dodatkowego ruchu poprzecznego sita górnego, neutralizując w ten sposób wpływ nachylenia bocznego i zapewniając równomierne obciążenie sita, co gwarantuje jednolitą wydajność czyszczenia. System kalibruje również działanie sita w oparciu o prędkość wentylatora i wielkość ziaren, aby dobrać optymalny kąt wyrzutu. System Smart Sieve™ jest skuteczny na pochyłościach bocznych sięgających 25%.

Prędkość rozładunku 100 l/s to możliwość wyładowania zbiornika ziarna o pojemności 9300 l w czasie krótszym niż 93 s. Przenośnik rozładunkowy o długości 6,4 m nadaje się do współpracy ze współczesnymi wysokowydajnymi przyczepami.

W kombajnie Crossover CH, tak jak w maszynach serii CX, została zastosowana kabina Harvest Suite™ Deluxe, aby zapewnić wyjątkowy komfort zbiorów. Wnętrze przestronnej kabiny, podkreślone ciemną kolorystyką, inspirowane było rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym w samochodach klasy premium. Istotnymi cechami są tu regulowana kolumna i mniejsze koło kierownicy, zapewniające poprawioną ergonomię i jeszcze lepszą widoczność na heder. Dodatkowe światła robocze są standardem.

Powierzchnia przeszklona kabiny wynosi 6,3 m2, a całą tą przestrzenią można się cieszyć w niemalże ciszy i spokoju, ponieważ poziom hałasu osiąga jedynie 73 dB(A). 3,7 m3 przestrzeni w nowej kabine Harvest Suite™ Deluxe zapewnia wygodę w ciągu długiego dnia pracy.

Kombajn CH7.70 Crossover Harvesting to kompaktowa maszyna o gabarytach bliźniaczej, konwencjonalnej maszyny CX6.90 w segmencie kombajnów średnich, przewyższająca ją jednak wydajnością, dzięki połączeniu tradycyjnej technologii omłotu z innowacyjnym systemem separacji Twin Rotor™.