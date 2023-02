Zakup nawigacji nie przypomina nabycia prostej maszyny uprawowej, kiedy rolnik, odbierając ją od producenta i jadąc na pole, wie jak ją obsłużyć.

W rozpoczęciu pracy z nawigacją oprócz kalibracji i dokonywania aktualizacji, pojawiają się przykładowo takie aspekty jak (bardzo ważna) dokładność, którą trzeba zweryfikować. I to nie dotyczy wyłącznie samej elektroniki, ale także maszyny towarzyszącej, której wymiary są często różne od tych, jakie podaje producent.

I nie byłoby w tym nic trudnego, jednak dla rolnika rozpoczynającego pracę z nawigacją, może nie być to na początku oczywiste.

− To, co obserwujemy na co dzień i co jest bardzo ważne, by przy wyborze nawigacji trafić do osoby, która ma duże doświadczenie, a najlepiej, gdy ta osoba jest praktykiem – bo część rzeczy jest w stanie wyłapać przez telefon, bez czekania nawet kilku dni na przyjazd serwisanta. Istotne jest wsparcie techniczne i na tym głównie bazujemy − Łukasz Bober, dystrybutor FJDynamics z AgroBober.