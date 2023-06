Chińskie ciągniki Maxus. Miało być tanio, jest tanio. Co o nich wiemy?

Wiemy już czym charakteryzują się oraz ile kosztują chińskie ciągniki Maxus. Pora przyjrzeć się im nieco z bliższa. Czy mają one szanse na odniesienie sukcesu sprzedażowego w Polsce?

Z tego co udało nam się ustalić, pierwsze ciągniki marki Maxus zostały już w Polsce sprzedane, jednak nie udało nam się uzyskać konkretnych informacji dot. ich ilości.

A jak wygląda kwestia oczekiwania na zamówione maszyny?

- Jeżeli mamy dobre zamówienie, w dobrym czasie, to czas załadunku wynosi od 2 do 5 dni, gdzie mamy już ciągnik w kontenerze. Później fracht morski trwa od 32 do 45 dni, dlatego też rozpisujemy zamówienia w zależności od stopnia skomplikowania na okres od 45 do 90 dni – wylicza Rafał Wasilewski, członek zarządu Maxus Machinery sp. z o.o.