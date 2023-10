W tym roku coraz mocniej swoją obecność w Bednarach zaakcentowały firmy chińskie. W jednym z namiotów można było zapoznać się z ich szeroką ofertą produktów dla rolnictwa, w tym m.in. z asortymentem części zamiennych Pacificarbride.

Firma Pacificarbride produkuje komponenty do maszyn rolniczych, głównie elementy robocze do maszyn uprawowych, również wzmacniane węglikiem, a co ciekawe także w formie sproszkowanej.

Zainteresowanie polskich i zagranicznych firm produkujących sprzęt rolniczy

Jak mówił Piotr Pyrek, przedstawiciel chińskiej firmy, produktami Pacificarbride interesują się polskie małe firmy produkujące maszyny rolnicze, ale również te z Niemiec czy Francji.

Zamówienia hurtowe pod konkretnego klienta i specyfikacje

Firma Pacificarbride swoje części sprzedaje tylko w ilościach hurtowych i jest w stanie sprostać różnego rodzaju wymaganiom oraz zapotrzebowaniu firm produkujących maszyny rolnicze. Swoje części robocze czy zamienne może wykonać pod konkretną specyfikację czy też projekt.