Ładowarki Everun nie należą może do najładniejszych, ale za to są tanie, fot. K.Pawłowski

Mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć na żywo produkty chińskiej firmy Everun oferującej m. in. ładowarki kołowe i teleskopowe. Maszyny wyposażone w chińskie silniki są znacznie tańsze od sprzętu znanych firm, ale czy sprawdzą się w codziennej pracy tak samo dobrze?

Na polskim rynku można już kupić chińskie ciągniki, takie jak Lovol czy ukrywający się pod włoską marką Arbos. Użytkownicy tych maszyn raczej nie narzekają, godząc się na niekiedy bardziej "budżetowe" wykonanie i wyposażenie za mniejszą cenę zakupu i eksploatacji czy serwisu. Importerzy tych maszyn twierdzą, że akurat te marki z Chin są wystarczająco dobre jakościowo i dobrze się sprawdzą na europejskim rynku. Ale podkreślają, że cały czas muszą walczyć ze stereotypem, że wszystko co chińskie jest po prostu słabe. A przecież Chińczycy też potrafią wyprodukować produkt jakościowy – przynajmniej tak twierdzą dealerzy dalekowschodnich marek.

Podobnie jest na rynku ładowarek kołowych i teleskopowych, gdzie również możemy wybrać z kilku chińskich firm obecnych na rynku. Jedną z nich jest Everun działający na polskim rynku od 8 lat.

Firma Qingdao Everun Machinery Co., Ltd jest jednym z czołowych chińskich producentów małych ładowarek kołowych i koparek. Jak mówią przedstawiciele polskiego oddziału chińskiej firmy przedsiębiorstwo Everun nie jest firmą typu krzak. Według nich to solidny partner, starający się zrobić produkt jak najlepszy, konkurujący na światowym rynku i eksportujący swoje produkty od 2007 r. Marka jest obecna nie tylko w Polsce, ale także w Europie, Azji czy Australii. Pod marką Everun oferowane są przegubowe i kompaktowe ładowarki kołowe, teleskopowe ładowarki kołowe, koparki i szeroka gama osprzętu z fabryk w Qingzhou i Qingdao.

Chińskie może być dobre?

Przedstawiciel firmy Everun Polska, Grzegorz Kyc, powiedział nam, że Everun to solidny produkt i gdy klient ma wątpliwości co do jakości to jedyną radą jest skontaktowanie go z innym klientem, takim który użytkuje podobny produkt od jakiegoś czasu i może o nim opowiedzieć. To jedyny sposób by kogoś przekonać, bo większość właścicieli jest raczej zadowolona z maszyn Everuna.

Oglądając ładowarki wystawione na jednej z imprez targowych widać różnice jakościowe między Everunem i stojącym kilka stoisk dalej produktem Merlo. Ładowarki „made in China” są nieco bardziej siermiężne w wykonaniu, stal nie jest dokładnie tej samej jakości już na pierwszy rzut oka, a wnętrze jest nieco gorzej wyposażone. Z drugiej strony cena musi z czegoś wynikać – produkty Everun często są 2 lub nawet 2,5 razy tańsze niż produkty renomowanych producentów – dlatego różnica musi być widoczna, ale jak mówią przedstawiciele polskiego importera w użytkowaniu różnice zanikają.

Ładowarka teleskopowa ERT1500 z silnikiem Perkinsa o mocy 25 KM kosztuje od 166 tys. zł brutto, w zależności od wersji, fot. K.Pawłowski

Ile kosztują nowe chińskie ładowarki?

Najważniejsze jest to czy maszyny z Chin dobrze sprawują się w codziennej pracy? Grzegorz Kyc powiedział, że nie mają większych problemów z maszynami, awarie zdarzają się rzadko, a ekipa serwisowa działa szybko i sprawnie. Do tego dochodzi tani serwis, gdyż maszyny są proste w konstrukcji. Części są dostępne szybko i od ręki – nie trzeba czekać aż coś przypłynie do nas z dalekich Chin.

Przykładowo ładowarka kołowa ER20 o mocy 77,5 KM, masie załadunku 2 t, z chińskim silnikiem Xichai 4DX21-72 kosztuje 143 787 zł brutto. Ceny najtańszych ładowarek kołowych zaczynają się od ok. 76 tys. zł brutto za maszynę z chińskim silnikiem Changchai ZN390Q o mocy 34 KM.

Dla odmiany widoczna na zdjęciach niewielka ładowarka teleskopowa ERT1500 z silnikiem Perkinsa o mocy 25 KM, wysokości podnoszenia ponad 4 m, maksymalnym udźwigu hydraulicznym 1,8 t i masie załadunku 1,4 t kosztuje od 166 tys. zł brutto, w zależności od wersji.

Są też maszyny z silnikami Kuboty, np. model ER 06, 25 KM wyceniany od ok. 108 tys. zł. Ładowarki z silnikami Stage V takich producentów jak Kubota i Perkins czy w maszynach budowlanych Cummins są zawsze nieco droższe niż z silnikami wyprodukowanymi w Chinach. Wkrótce w ofercie pojawią się także chińskie silniki z normą Stage V.

A jaka jest Wasza opinia o chińskich ładowarkach? Ktoś takie użytkuje?