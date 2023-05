Innowacyjny litewski ciągnik hybrydowy Auga M1 pochodzący z pierwszej partii produkcyjnej rozpoczął testy na polach macierzystej firmy. Ciągnik jest napędzany biometanem wytwarzanym z obornika i resztek roślinnych pozyskiwanych z własnych zasobów przedsiębiorstwa.

W lutym informowaliśmy o prezentacji nowych litewskich ciągników o mocy ok. 400 KM. Wówczas prezes Grupy Auga, Kęstutis Juščius, zapowiadał, że jeszcze w 2023 r. na pola wyjadą pierwsze maszyny.

Na razie prezentowany materiał to tylko testy maszyn z pierwszych partii produkcyjnych, ale jak widać sprawy nabierają tempa i być może tegoroczny termin ruszenia z wytwarzaniem komercyjnym zostanie spełniony.

Na czym polega innowacyjność ciągnika Auga?

W koncepcji litewskiej maszyny chodzi o to, by być w pełni niezależnym od paliw kopalnych. Dlatego silnik spalinowy ciągnika (w jednym z prototypów zastosowano jednostkę Forda) jest zasilany biometanem, którego firma ma pod dostatkiem (gospodarstwa Augi utrzymują około 3,4 tys. krów mlecznych i produkują ponad 25 tys. ton mleka rocznie). Jednostka spalinowa jednak nie napędza kół, a tylko przekazuje energię bezpośrednio do czterech silników elektrycznych, a dopiero one wprawiają pojazd w ruch. Ciągnik ma mieć ok. 400 KM, ale jaką dokładnie będzie dysponował mocą produkt skierowany do sprzedaży, będzie efektem testów.

Według założeń przyszłego producenta podczas pracy niewymagającej dużej mocy, ciągnik będzie magazynował wygenerowaną rezerwę w akumulatorach. Dzięki temu urządzenie nie marnuje energii w warunkach małego obciążenia, a gdy jest taka potrzeba dopiero wtedy wydobywa z siebie ogromne ilości energii.

Auga M1 jest testowana od 2021 r.

Nie są to pierwsze testy polowe ciągnika Auga M1. Już w 2021 r. inżynierowie Grupy Auga w maszynach mocno prototypowych i wyglądających jeszcze dość koślawo starali się coś ulepszyć. Wówczas znaleziono sposoby na zmniejszenie strat energii i zwiększenie ogólnej sprawności napędu elektrycznego. Udało się również odchudzić konstrukcję ciągnika, co pozwoliło zmniejszyć zużycie energii oraz ugniatanie gleby.

W lutym zaprezentowano traktor o ostatecznym wyglądzie. Czarna maszyna z kabiną Claasa przypomina Xeriona. Nie jest to jakaś ujma dla litewskiego pojazdu, bo warto brać od najlepszych, a przecież z punktu technicznego to jednak zupełnie inna maszyna.

Przedstawiciele litewskiej firmy nie kryją, że wdrożenie Augi ma na celu zakłócenie istniejącego sektora rolnego i znalezienie rozwiązań, które wcześniej były niedostępne. Według Auga Group opracowana przez nich technologia pozwoli rolnikom pracować w sposób bardziej zrównoważony i pozwoli konsumentom wybierać żywność bez żadnych kosztów dla natury.

Auga to producent ekologicznej żywności

Co ciekawe Grupa Auga jest w stanie doprowadzić swój eksperyment do końca, gdyż to jedna z największych firm na Litwie i właściwie jak oni to kto w tym kraju jest w stanie to zrobić? Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją żywności ekologicznej, jest notowana na giełdzie Nasdaq Vilnius oraz jest największą grupą firm produkujących żywność ekologiczną w całej Europie.

Auga M1 podczas lutowej prezentacji, fot. mat. prasowe

Firma gospodaruje na ok. 39 tys. ha użytków rolnych, posiadających certyfikaty ekologiczne oraz zatrudnia ponad 1,2 tys. osób. Założeniem firmy jest gospodarowanie w jak najbardziej zrównoważony sposób, opierając się na nowych technologiach. Auga poprzez wiele spółek i podwykonawców uprawia rośliny, hoduje zwierzęta, drób i produkuje pieczarki. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie żywności, która nie szkodzi naturze i koncentruje się na rozwoju oraz zastosowaniu rozwiązań AgTech do zrównoważonej produkcji żywności.

Pierwszą serię przedprodukcyjną wykona dla Augi firma Rokiškis Machine Factory, mająca wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych.