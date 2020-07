Ciągnik DEUTZ-FAHR 9340 TTV Warrior przy Piątej Alei w Nowym Jorku

Od 20 lutego Muzeum Guggenheima przy Piątej Alei w Nowym Jorku prezentuje wystawę „Countryside, The Future” („Obszary wiejskie a przyszłość”). Przed wejściem ustawiono Ciągnik Deutz-Fahr 9340 TTV Warrior.

Ze względu na pandemię koronawirusa muzeum jest obecnie zamknięte, ale wszystkie treści związane z wystawą dostępne są na stronie internetowej placówki.

Intrygująca wystawa

Wystawa „Countryside, The Future” została zorganizowane we współpracy z architektem Remem Koolhaasem i jest to z pewnością przedsięwzięcie unikatowe.

Przed wejściem na zwiedzających czekają dwie główne atrakcje wystawy - są to niespełna 15-tonowy kolos marki Deutz-Fahr oraz nowoczesny moduł, w którym w okresie trwania wystawy co tydzień dojrzewa 45 kg pomidorów. Obie instalacje stały się oficjalnymi ambasadorami kampanii.

Ciągnik na 5th Avenue

Ustawienie ciągnika rolniczego na Piątej Alei jest z pewnością wydarzeniem absurdalnym i niespotykanym. Jest to jednak w pełni oczekiwany efekt, gdyż tym samym Rem Koolhaas chciał, aby mieszkańcy miast przestali lekceważyć pozostałe 98 proc. pozamiejskiego obszaru lądowego.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy pomysł, aby obwieścić początek wystawy w sposób brutalny i nietypowy: umieszczając w Nowym Jorku ogromny ciągnik – wyjaśnia Koolhaas.

Architekt lubujący się w tematyce miejskiej nie bez powodu tym razem na warsztat wziął wieś. Zaznacza on, że w obecnych czasach wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądała przyszłość miast, z kolei Koolhaas zauważa, iż radykalne zmiany zachodzą obecnie właśnie na wsi.

Projekt z założenia miał być kontrowersyjny oraz miał skłaniać do dyskusji nad tematem przewodnim wystawy. W realizacji przedsięwzięcia zaangażowane były 4 uczelnie: Harvard, Pekin, Wageningen oraz Nairobi.

Treści związane z wystawą dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Muzeum: https://www.guggenheim.org/exhibition/countryside