Ciągnik do wszystkiego – jaki powinien być?

Nieduży, ale jednocześnie bardzo uniwersalny, bo ma poradzić sobie z ładowaczem czołowym, rozsiewaczem nawozów, opryskiwaczem, a do tego też przetransportować zboże z pola do magazynu i skosić trawę – tego oczekują rolnicy od kompaktowych ciągników. Jakie zatem cechy powinien mieć idealny traktor do wszystkiego?





Kompaktowe, a więc nieduże ciągniki w przedziale mocy ok. 70-100 KM są ciągle najczęściej wybieraną przez polskich rolników grupą traktorów. W mniejszych gospodarstwach – do 30-50 ha, nie jednokrotnie stanowią one główną siłę pociągową i zmagają się z bardzo różnymi zdaniami – od najlżejszych prac podwórkowych zaczynając, kończąc na ciężkich pracach polowych. Gros prac wykonywanych takimi ciągnikami to nawożenie sztucznymi nawozami i ochrona roślin.

To również maszyny bardzo często wykorzystywane przez gospodarstwa zajmujące się chowem zwierząt. Do zadań tych maszyn należą m.in. prace z ładowaczem czołowym, wozem paszowym, kosiarką, przetrząsarką itp.

Gabaryty

Czym zatem powinien charakteryzować się taki uniwersalny traktor? Przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba zdefiniować, co taki traktor będzie robił najczęściej, co definiuje m.in. jego gabaryty. Jeśli ma on być np. głównie wykorzystywany w obejściu do współpracy z wozem paszowym – w dodatku w niezbyt dużych budynkach inwentarskich – czy ładowaczem czołowym, warto zwrócić uwagę na jak najmniejsze gabaryty, w tym przede wszystkim rozstaw osi, który zdefiniuje zwrotność ciągnika.

Lista wyposażenia jest długa

Oferta rynkowa w tym zakresie jest bardzo szeroka, a i różnice w cenach często bardzo znaczące. Można znaleźć tutaj zarówno ciągniki 3- jak i 4-cylindrowe.

Chcesz kupić nowy ciągnik? Sprawdź swoją zdolność kredytową

Warto podkreślić, że wysokie na tle konkurentów ceny niektórych maszyn renomowanych producentów są po prostu związane z zastosowanymi w nich rozwiązaniami, innowacjami, standardami komfortu i bogatym wyposażeniem. Lista opcji ich konfiguracji jest bardzo długa.

Hydraulika

Warto podkreślić znaczenie wydajnego układu hydraulicznego. Będzie on atutem nie tylko podczas intensywnych4:50-5:11 prac z ładowaczem czołowym, ale również wymagającym sprzętem towarzyszącym. W tym kontekście warto zadbać o jak największą liczbę wyjść zewnętrznych, co pozwoli sprzęgnąć nowoczesny sprzęt z rozbudowanymi napędami i sterowaniem hydraulicznym.

Jako niezbędne minimum trzeba potraktować maksymalną wydajność pompy na poziomie 40-50 l/min. Taki parametr spełnia dzisiaj większość tej wielkości ciągników. W niektórych sięga on nawet 100 l/min. Jednocześnie sugerujemy aby zwrócić uwagę, czy pompa zasila tylko układ hydrauliki zewnętrznej, czy np. jeszcze układ kierowniczy, przez co jej wydatek nie będzie w pełni wykorzystany do obsługi urządzeń towarzyszących.

Przekładnia

Atutem uniwersalnego ciągnika będzie też przekładnia oferująca niekoniecznie dużą liczbę biegów, ale przede wszystkim jak największy zakres prędkości wykorzystywanych przy najczęściej wykonywanych pracach. Półbiegi zmieniane pod obciążeniem będą zawsze atutem, jednak przekładnia powershift zawsze będzie wymagała dopłaty w porównaniu do zwykłej – sterowanej mechanicznie. Naszym zdaniem warto jedna ponieść taki wydatek, zwłaszcza jeśli traktor będzie intensywnie wykorzystywany przy różnych pracach polowych. Taka skrzynia zdecydowanie podniesie komfort i efektywność pracy

Jeśli traktor ma być sprzęgnięty z ładowaczem czołowym, to przyda się oczywiście elektrohydrauliczny rewers.

Komfort

Nie można oczywiście nie zwrócić uwagi na komfort pracy. Obszerna kabina będzie atutem, choć nie koniecznie podczas prac w budynkach. Zawsze jednak plusem będzie dobra widoczność, a tę umożliwia duża ilość przeszklonych powierzchni, w tym dach – zwłaszcza jeśli traktor ma pracować z ładowaczem czołowym. Plusem będzie też oczywiście wygodny, najlepiej pneumatycznie amortyzowany fotel.

Klimatyzacja również się przyda, ale jeśli traktor ma pracować niemal wyłącznie w obejściu i często trzeba do niego wsiadać i wysiadać – taki dodatek nie jest konieczny, a czasem wręcz niewskazany. Lepiej za to zwrócić uwagę na wygodę zajmowania pozycji za kierownicą i np. łatwość zamykania drzwi.

Ostatnie miesiące to mocne wzrosty sprzedaży nowych ciągników. Czasy oczekiwania to zazwyczaj co najmniej 2-3 miesiące, a bywają i ponad półroczne. Warto więc dobrze zastanowić się nad wyborem konkretnej maszyny i jej wyposażenia, a także nad najbardziej korzystną formą finansowania zakupu.