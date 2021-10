Ciągnik dużo pali? Spuść powietrze z kół - test Michelin

Jeszcze do niedawna żeby odpowiednio uprawiać glebę, trzeba było w ciągniku napompować koła. Dziś okazuje się, że jest wręcz przeciwnie - powietrze trzeba z kół spuścić. No i będzie mniej palił.

Obserwując maszynowy wyścig zbrojeń, jaki dzieje się na naszych polach w ciągu ostatnich lat, widać, że wszystko rośnie. Większe maszyny, więcej mocy, więcej techniki, więcej plonów, więcej wszystkiego. Tylko gleba jakby ta sama, ugniata się pod ciężarem tych maszyn. A jak wiadomo, gleba - jak człowiek - nie lubi ugniatania.

Jak więc chronić glebę przed jej nadmiernym zniszczeniem pod kołami wciąż cięższych maszyn, a jednocześnie zwiększać ich uciąg przy ich wciąż rosnącej mocy i wymaganiach. Odpowiedź, jak to zwykle bywa, leży na styku, czyli między glebą a maszyną. Jest nią opona.

Rewolucja na okrągło

Wraz ze wzrostem wspomnianej mocy i wagi ciągników, kombajnów czy wszystkich maszyn rolniczych opony w nich stosowane także przechodzą ciągłe zmiany. I choć każda nadal jest czarna i okrągła, to wewnątrz nich dzieje się prawdziwa rewolucja. Równa, o ile nie większa niż w maszynach, w których są montowane.

Może się wydawać, że opony, jakie znajdziemy dziś w nowych konstrukcjach ciągników czy maszyn rolniczych, są do tych maszyn specjalnie stworzone. I jest w tym dużo racji, bo oponom obecnie stawia się ogromne wymagania, których lista jest wciąż poszerzana. Komfort, trwałość, uciąg, zachowanie w czasie transportu i prac polowych to tylko niektóre z głównych wymagań konstrukcji opon.

Pomiar siły uciągu na pełnym ciśnieniu w oponach fot. Adam Ładowski

Nowoczesne technologie stosowane przy konstrukcji opon napędowych pozwalają dziś na spore zwiększenie uciągu przez dostosowanie ciśnienia w oponach do warunków glebowych. A skoro wykonując tę samą pracę, zwiększamy uciąg (między innymi zmniejszając poślizg kół), to jednocześnie zmniejszamy zapotrzebowanie mocy, jaką musimy zużyć do wykonania tejże pracy. A im mniej zużytej mocy, tym mniej zużytego paliwa.

Skomplikowane? No to prościej: im lepiej opona przylega do powierzchni gleby, tym mniej ciągnik zużywa paliwa. Jej przyleganie możemy zwiększać lub zmniejszać, regulując ciśnienie powietrza w oponach i właśnie dlatego do ciągników trafiają coraz częściej automatyczne systemy regulujące ciśnienie w ogumieniu.

Ile paliwa możemy zaoszczędzić? Test

Teoretyczna odpowiedź na to pytanie jest jasna: możemy sporo zaoszczędzić. Praktyczną odpowiedź poznaliśmy kilka dni temu w czasie pokazów polowych Michelin Tracks & Tyres Farming Tour 2021, które odbyły się na polach pod Czempiniem w Wielkopolsce.

Pomiar uciągu przy obniżonym ciśnieniu opon na obu osiach fot. Adam Ładowski

To, jak ogromny wpływ ma prawidłowe ciśnienie w nowoczesnych oponach na zużycie paliwa, mierzyliśmy ciągnikiem New Holland T7.270. Sam przejazd kontrolny na pusto nie miałby większego sensu, więc za “balast” posłużył nam New Holland T8.300 z 1,5 tonowym obciążnikiem z przodu. Jednak jakby tego było mało, poruszał się on z prędkością 3,6 km/h, jeszcze bardziej zwiększając obciążenie poruszającego się z prędkością 4,6 km/h ciągnika T7.270, w którym wykonywaliśmy pomiar.

Wykorzystując taki skomplikowany zestaw, specjaliści firmy Michelin wykonywali za pomocą specjalnego urządzenia mierzącego siłę także pomiar uciągu zestawu obu połączonych ciągników.

Chwilę przed testem. Szklane menzurki napełnione już olejem napędowym fot. Adam Ładowski

Dla potrzeb testu paliwo nie było podawane ze zbiornika ciągnika, ale z dwóch szklanych menzurek zamontowanych przed maską, które napełnione zostały równą ilością oleju napędowego. W każdym z testowych przejazdów paliwo pobierane było tylko z jednej menzurki. Próba została wykonana na wilgotnej glebie, a sam odcinek testowy miał równe 100 m. Ciągnik pomiarowy został wyposażony w ogumienie firmy Michelin Axiobib 2 o rozmiarach:

tył: 710/60 R42

przód: 600/60 R30

Jedyną zmienną w obu przejazdach było ciśnienie w oponach, które wynosiło:

- przejazd 1.: 1,5 bara tył i 1,2 bara przód

- przejazd 2.: 0,9 bara tył i 0,6 bara przód

Jak można zauważyć, ciśnienie w przejeździe pierwszym (1,5 / 1,2 b.) należy do średnich wartości przy oponach radialnych o tym rozmiarze. Natomiast ciśnienie w przejeździe drugim (0,9 i 0,6 b.) to już wartość niska.

Pomiar zużycia paliwa testowanego ciągnika fot. Adam Ładowski

Wyniki pomiarów uciągu

W pierwszym przejeździe kontrolnym przy standardowym ciśnieniu w ogumieniu siła uciągu wynosiła 4900 daN (dekaniutonów).

W drugim przejeździe o obniżonym ciśnieniu w oponach siła uciągu wzrosła o 22 proc do wartości 6000 daN.

Wyniki pomiarów spalania

Jak można się było spodziewać, wyniki pomiarów spalania przy obu przejazdach poważnie się różniły. W porównaniu do “wysokiego” standardowego ciśnienia testowy przejazd na “niskim” ciśnieniu wykazał mniejsze zużycie paliwa aż o 18 proc.

Testowany tor jazdy miał 100 m, a różnica jest kolosalna. fot. Adam Ładowski

Podsumowanie

Oba polowe testy wyraźnie wykazały, że obniżenie ciśnienia powietrza w kołach ciągnika w czasie prac polowych prowadzi zarówno do znacznego zwiększenia jego siły uciągu (o 22 proc.), jak i do poważnego obniżenia zużycia paliwa (o 18 proc.). Wiąże się to ze znacznymi oszczędnościami już w przypadku jednego ciągnika, więc warto je stosować w/g zaleceń producenta.