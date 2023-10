Amerykański ciągnik elektryczny Monarch MK-V we włskiej winnicy, fot. mat. prasowe

O elektrycznym ciągniku Monarch MK-V pisaliśmy już kilkukrotnie na naszych łamach. Tymczasem maszyna ta rozpoczęła tournée po Europie, w ramach którego zostanie też pokazana na zbliżającej się wielkimi krokami wystawie Agritechnica.

Europejska eskapada amerykańskiego ciągnika elektrycznego Monarch MK-V to swoiste preludium przed wprowadzeniem go do sprzedaży na naszym kontynencie.

– Obecność ciągnika Monarch MK-V w Europie ma kluczowe znaczenie. Rolnicy muszą go zobaczyć, dotknąć i wypróbować. Muszą zobaczyć, jak działa i co potrafi – mówi Jean-Philippe Féjoz, szef sprzedaży Monarch Tractor w Unii Europejskiej.

Amerykański ciągnik elektryczny przybył 19-tego października do włoskiej Genui, skąd przetransportowano go do jednej z winnic w Piemoncie.

Z winnicy na wystawę Agritechnica

W winnicy ciągnik przechodzi testy, a także pokazywany jest szerszej publiczności.

– Jako rolnik posiadający winnicę w USA i we Włoszech, doświadczam wyzwań i wymagań związanych z rolnictwem zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Tak jak ciągnik Monarch MK-V pomaga amerykańskim rolnikom w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą, rentownością, bezpieczeństwem i środowiskiem, jestem przekonany, że w Europie odniesiemy podobny sukces na rzecz zdrowszych gospodarstw i planety – dodaje z kolei Carlo Mondavi, dyrektor i współzałożyciel Monarch Tractor.

Po kilkunastu dniach pracy we Włoszech elektryczny Monarch MK-V zostanie załadowany na ciężarówkę i przewieziony do Hanoweru na wystawę Agritechnica.

Udział przedstawicieli Monarch Tractor w panelach eksperckich wystawy Agritechnica

Tematem przewodnim tegorocznej wystawy Agritechnica jest „Zielona produktywność”, a maszyny elektryczne są naturalnie jednym z pomysłów, a także jedną z dróg, które mogą sprawić, że idea zielonej produktywności stanie się rzeczywistością w gospodarstwach rolnych.

Amerykański start-up Monarch Tractor ma spore doświadczenie w temacie powolnego, ale stałego przechodzenia na rozwiązania elektryczne w rolnictwie. Firma skonstruowała i wprowadziła do produkcji bowiem – jak to sami jej założyciele twierdzą – pierwszy na świecie w 100 procentach elektryczny ciągnik z możliwością pracy autonomicznej i połączony z siecią internetową.

Praveen Penmetsa, dyrektor generalny i współzałożyciel Monarch Tractor, weźmie więc aktywny udział w panelach eksperckich niemieckiej wystawy i na początek zaprezentuje odczyt pt. „Opłacalność rolnictwa ekologicznego dzięki elektryfikacji i automatyzacji ciągników”.

Ponadto będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Elektryfikacja maszyn rolniczych: cicha rewolucja”. Przedstawi tam możliwości jazdy autonomicznej ciągnika Monarch MK-V oraz centrum sterowania gospodarstwem WingspanAI, które zapewnia kontrolę i sterowanie ciągnikami Monarch z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja WingspanAI umożliwia ponadto zautomatyzowane planowanie operacji i zadań, zdalne zarządzanie flotą, tworzenie raportów wydajności ciągnika, zdalną diagnostykę i wiele innych.

Później jeszcze targi SITEVI oraz pokazy na farmach

Po wystawie Agritechnica, ciągnik Monarch pojawi się na targach SITEVI w Montpellier we Francji. Impreza ta skierowana jest do producentów wina, owoców i oliwek.

Po zakończeniu francuskiej imprezy amerykański „elektryk” weźmie jeszcze udział w serii pokazów zorganizowanych w licznych gospodarstwach rolnych na terenie Francji, Włoch oraz Hiszpanii.

Ciągnik elektryczny Monarch MK-V na liście najlepszych wynalazków roku 2023 magazynu TIME

Traktor Monarch MK-V znalazł na prestiżowej liście wynalazków amerykańskiego magazynu TIME jako jedna z 200 innowacji zmieniających otaczający nas świat w 2023 roku. Został wyróżniony w kategorii „Zielona energia”.

Listę tworzą redaktorzy TIME, którzy szukają wynalazków w kilku kategoriach, w tym technologii, urody, rozrywki i opieki zdrowotnej. TIME wybiera innowacje, które w kreatywny sposób rozwiązują istotne problemy. W tym roku redaktorzy amerykańskiego magazynu poszerzyli zakres kategorii, w odpowiedzi na szybko zmieniający się postęp , o takie dziedziny jak sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój i inne, zwracając szczególną uwagę na dziedziny rozwijające się, takie jak przemysł pojazdów elektrycznych, zielona energia i metaświat.